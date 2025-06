Na iPhone míří další skvěle vypadající fotbalová hra!

Po dvaceti letech každoročního vydávání série Football Manager došlo k velkému a nečekanému rozuzlení. Football Manager 25 byl opakovaně odkládán a nakonec úplně zrušen. Fanoušci fotbalového managementu tak letos zůstali na suchu. Sega však přichází s jistou náhradou, a to sice bezplatnou multiplatformní hrou Sega Football Club Champions. Hra je podle Segy poháněna technologií Football Manageru, ačkoli zatím není jasné, co to konkrétně znamená. Jisté ale je, že Champions vychází z méně známé japonské série SakaTsuku (Pro Soccer Club o Tsukurou!), která běží už od roku 1996. Nový díl s podtitulem 2025 vyjde poprvé globálně, což je teprve podruhé v historii série. Trailer se nese ve výrazně nostalgickém duchu a míří jak na nové hráče, tak na veterány.

Sega Football Club Champions nabídne skutečné hráče, licencované ligy a autentický fotbal. Díky partnerství s organizacemi jako FIFPRO, Manchester City FC, K League nebo japonskými soutěžemi J1–J3 si hráči mohou vybírat z více než 10 tisíc profesionálních fotbalistů. Budete budovat klub od základů, uzavírat smlouvy, trénovat hráče, hledat talenty a konkurovat ostatním manažerům. Kdo si tedy na Football Manager potrpí, zřejmě ho hra vyloženě neurazí. Kromě samotného fotbalového managementu slibuje hra i širokou dostupnost. Vychází zdarma s možností mikrotransakcí a podporou cross-playe napříč platformami. Hra dorazí na PC, Android, iOS, PlayStation 4 a 5. Xbox ve výčtu chybí. Přesné datum vydání zatím oznámeno nebylo, ale již nyní se můžete přihlásit do předregistrace a bety na oficiálním webu.