Fotbalová horečka dorazila i do Alzy. Stovky produktů teď pořídíte levněji

Komerční sdělení: Mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu a fanoušci po celém světě prožívají každý zápas naplno. Ať už fandíte favoritům, nebo čekáte na překvapení od outsiderů, jedno je jisté. Fotbalová horečka se letos nevyhýbá prakticky nikomu. Právě na tuto atmosféru nyní naskočila i Alza, která v rámci svých Alza Dnů rozjela speciální akci s názvem Fandíme fotbalu. Ta přináší stovky produktů se zajímavými slevami a mezi nimi i řadu věcí, které vám sledování šampionátu zpříjemní.
Fotbal je totiž mnohem víc než jen 90 minut na hřišti. Je to také zážitek doma před televizí, společné sledování s přáteli, herní turnaje v EA Sports FC nebo třeba stavění ikonických fotbalových momentů z LEGO kostek. Právě proto Alza do akce zařadila produkty napříč několika kategoriemi, od televizorů přes herní konzole až po speciální fotbalové stavebnice LEGO.
Vybavte se na fotbalové léto
Pokud plánujete sledovat šampionát ve velkém stylu, zaujmou například OLED televizory LG nebo Samsung, které jsou součástí akce. Nechybí ani soundbary, projektory nebo další audio-video technika, díky níž si můžete vytvořit téměř stadionovou atmosféru přímo doma.
Fanoušci virtuálního fotbalu zase ocení konzole PlayStation 5, Nintendo Switch 2 nebo samotnou hru EA Sports FC 26, která je rovněž součástí nabídky. A pokud patříte mezi sběratele nebo hledáte originální dárek, pozornost si zaslouží i nová série LEGO Editions věnovaná fotbalovým legendám. Nechybí Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ani Kylian Mbappé. Skutečnou lahůdkou je pak LEGO replika oficiální trofeje Mistrovství světa ve fotbale složená z více než 2800 dílků.
Slevy napříč celou Alzou
Fotbal je sice hlavním motivem celé kampaně, ve skutečnosti však Alza zařadila do akce stovky produktů napříč kategoriemi. Zlevněné jsou notebooky, herní příslušenství, sportovní vybavení, kancelářské potřeby, domácí elektronika i vybrané potraviny. Každý si tak může najít něco podle svého.
Zajímavé je také to, že jednotlivé produkty využívají různé slevové kódy, díky nimž lze ušetřit 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % a v některých případech dokonce až 40 %. Nabídka je navíc průběžně doplňována a některé nejzajímavější kousky mizí z virtuálních regálů velmi rychle.
Pokud tedy patříte mezi fanoušky fotbalu nebo jste si jen chtěli pořídit novou elektroniku za výhodnější cenu, aktuální Alza Dny stojí minimálně za prohlédnutí. A kdo ví, možná si kromě nového televizoru nebo konzole odnesete i kousek fotbalové atmosféry letošního šampionátu.