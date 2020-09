Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC hry Watch Dogs 2 a Football Manager 2020, druhou i na Mac

Epic Games Store tentokrát při představení her zdarma vytáhl z klobouku velké překvapení. Zatímco minulý týden sliboval zdarma pouze kreativní adventuru Stick It to the Man!, nakonec svou štědrou nabídku doplnil ne jednou, ale rovnou dvěma hrami navíc. A nejsou to žádná ořezávátka. K drobné nezávislé lahůdce přihodil dva hlavní chody v podobě Watch Dogs 2 a Football Manager 2020.

Watch Dogs 2

V kůži mladého hackera Marcuse se ocitnete ve futuristickém San Franciscu, které se rozhodlo kvůli bezpečí svých obyvatel implementovat celoměstský operační systém pro jejich ochranu. Každá ochrana však má své slabiny. Ty budete využívat během hry v otevřeném světě, kde budete přebírat kontrolu jednotlivých městských systémů k tomu, abyste posvítili světlo na nekalé úmysly vývojářů programu, který město na západním pobřeží USA de facto ovládá. Hra poběží pouze na Windows a k jejímu rozběhnutí potřebujete minimálně procesor Intel i5-3470 na frekvenci 3,2 GHz nebo AMD FX 8120 na frekvenci 3,9 GHz, grafickou kartu výkonem podobnou Geforce GTX 780 nebo GeForce GTX 1060, 8GB operační paměti a 50GB volného místa na disku.

Football Manager 2020

Už léta pravidelně vycházející simulátor managementu fotbalového mančaftu se s ročníkem 2020 zaměřil na metodické plánování úspěchu vedeného týmu. V tomto dílu se opravdu vyplatí mít dlouhodobou vizi. Tu vám hra zprostředkuje pomocí řady nových a vylepšených mechanik z předchozích ročníků. Nově si můžete řídit hledání a výchovu svých mladých pušek detailněji než předtím, ve smlouvách dostáváte prostor určit role podepisovaných hráčů na léta dopředu a to vše musíte umně propojit s budováním unikátní týmové kultury. Football Manager 2020 si zahrajete jak na Windows, tak na Macu. Na Windows si k výchově týmu připravte alespoň procesor s 2,2 GHz, grafiku s 256MB video paměti, 2GB operační paměti a 7GB volného místa. Na Macu budete potřebovat operační systém alespoň ve verzi 10.11.6, ale oproti verzi na Windows si vystačíte i s lehce pomalejším proceserem (hra vyžaduje takt jen 1,8 GHz). Zkrátka na manažera si můžete hrát na každé kalkulačce.

Stick It to the Man!

Hlavní hrdina hry Ray žije ve světě, kde je vše tvořené z papíru a nůžek. Jednoho dne má ale nehodu a když se probudí, trčí mu z hlavy obrovská růžová paže. Ta mu dodává schopnost měnit svět kolem sebe dle svého přání a možnost číst lidem myšlenky. Absurdní premisa předchází dobře hodnocené logické adventuře, ve které budete Rayovi pomáhat očisti své jméno potom, co je obviněn ze zločinu, který nespáchal. Na Windows k tomu budete potřebovat alespoň dvoujádrový procesor s 1,6 GHz, 2GB operační paměti, grafickou kartu na úrovni ATI Radeon HD 4650 a 2GB volného místa. Pokud hrajete na Macu, procesor a grafika budou muset být o něco silnější – alespoň Intel Core 2 Duo s taktem 1,86 GHz a Nvidia GeForce 320M a lepší.