Skvělý fotbalový simulátor Football Manager 2024 je nyní ke stažení zdarma!

Fotbaloví fanoušci, zbystřete! Epic Games Store totiž rozdává v rámci svého pravidelného týdenní akce skvělý fotbalový simulátor Football Manager 2024, který vás dokáže zabavit díky své mimořádné komplexnosti na dlouhé hodiny. Byla by proto škoda jej ve své herní knihovně nemít – tím spíš, když se jedná ani ne o rok starý titul.

Football Manager 2024 je komplexní simulátor fotbalového managementu, který umožňuje hráčům převzít kontrolu nad jakýmkoliv fotbalovým týmem z celého světa. Hráči se stávají manažery, kteří se starají o všechny aspekty vedení klubu, od sestavování taktiky a tréninkových plánů až po nákup a prodej hráčů. Nová verze hry přináší vylepšenou umělou inteligenci, díky které se soupeři přizpůsobují hráčovým strategiím, což zvyšuje náročnost a realismus hry. Football Manager 2024 také nabízí detailnější analýzu výkonů hráčů, umožňující manažerům lépe porozumět silným a slabým stránkám svého týmu.

Vylepšení v oblasti skautingu a mládežnických akademií dává hráčům větší kontrolu nad budoucností jejich klubu. Hra obsahuje bohatou databázi skutečných hráčů a týmů, což přispívá k autenticitě a ponoření se do světa fotbalu. Multiplayerové režimy umožňují hráčům soutěžit proti přátelům nebo jiným manažerům z celého světa. Vývojáři kladou důraz na detaily, a tak hra přináší realistické interakce s hráči, médii a vedením klubu. Football Manager 2024 je ideální volbou pro fanoušky fotbalu, kteří chtějí zažít vzrušení a výzvy spojené s vedením profesionálního týmu. Hra se vyznačuje vysokou úrovní strategického myšlení a dlouhou herní dobou, která dokáže zaujmout na mnoho hodin.

Jste-li tedy fotbalovými srdcaři,Fotball Manager 2024 by neměl ve vaší herní knihovně na Epic Games Store rozhodně chybět. Přidat si jej můžete až do příštího čtvrtka 12. září do 16:59. Velkým pozitivem je pak to, že si hru tentokrát kromě PC užijeme i na Macu.

Football Manager 2024 lze zdarma stáhnout zde