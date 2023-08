iPhone a Google Pixel srovnávají v nejnovější reklamě své síly v přátelském fotbalovém utkání. Kdo vyhraje?

Fotbal nebo kopaná? Football or Soccer? Pixel dává iPhonu lekci v překládání. V nově zveřejněné reklamě společnosti Google se technologický gigant z Mountain View vysmívá nedostatečným překladatelským schopnostem iPhonu v přímém přenosu.

Reklama ukazuje Pixel 7 Pro a iPhone 14 Pro jak spolu přátelsky soupeří, v odvěké debatě na téma Football vs. Soccer. Podtext zde není těžké přehlédnout, Google se chlubí schopnostmi živého překladu telefonu Pixel.

Apple iPhone hned z počátku zmíní, že i když jsou mezi ním a smartphonem Googlu rozdíly, tento zápas mu ukázal, že mají i něco společného, na což se mu dostane odpovědi: „Hm, to je hluboké…“. Pak iPhone dodává: „I když máš ten živý překlad, který umí automaticky překládat zprávy do více než 20 jazyků, já mluvím řečí, které rozumí celý svět.“ „A která to je?“ ptá se Pixel, jež se hned dočká odpovědi: „Soccer.“ Reakcí Pixelu: „Fotbal…“ dochází ke zvratu v utkání.

Název sportu je předmětem sporu už snad celou věčnost a reklama Googlu toho využívá, aby ukázala, jak Pixel dokáže slovo „Football“ přeložit do několika jazyků, zatímco Siri od Applu se zasekne na své opakované odpovědi: „Soccer“.

Jak je známo, není to tak, že by iPhony neměly vůbec žádné překladatelské schopnosti. Aplikace Přeložit pro iOS je schopná a uživatelům překládat text, hlas i konverzace umožňuje, nabídka jazyků je však poměrně omezená. Nástroj sice podporuje i offline překlad, ovšem funkcím Live translate od Googlu se nevyrovná, pročež si v tomto zápase připisuje více bodů Google. Nejenže dokáže překládat jakýkoliv text, chaty, hovory, média a osobní konverzace, ale navíc tak činí, aniž byste museli cokoli ručně kopírovat, psát nebo nahrávat.

Snad nás Apple v budoucnu příjemně překvapí a poskytne uživatelům změny nejen v oslovení „Siri“ namísto známého „Hey Siri“. Představení iPhonů 15 se blíží, pročež bychom se novinek v jablečných operačních systémech měli dočkat už relativně brzy.