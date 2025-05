Libůstka pro nerdy: Sledujte živě, jak vznikají záznamy v legendárním Internet Archive

Máme zde něco pro milovníky nostalgie. Ať už vás zajímá historie internetu, staré vládní dokumenty nebo vzhled webů před deseti lety, Internet Archive je nenahraditelným průvodcem. Nově však odhaluje i zákulisí své každodenní práce. A to dokonce živě na YouTube. Od minulého týdne můžete sledovat, jak tým archivářů digitalizuje mikrofichové karty, tedy křehké filmové nosiče, na nichž jsou uchovávány veřejné dokumenty, často v jediném existujícím fyzickém exempláři. Tento projekt je součástí Democracy’s Library, světové iniciativy pro digitalizaci a zpřístupnění milionů vládních záznamů veřejnosti.

Za nápadem stojí Sophia Tung, která se proslavila virálním streamem z robotaxi depa. Tentokrát nasměrovala kamery do digitalizačního centra, kde sledujeme, jak pět skenovacích stanic proměňuje mikrofichy na vyhledatelné digitální záznamy. Každá karta obsahuje až 100 stránek, které jsou snímány ve vysokém rozlišení, ořezávány a převáděny do podoby, kterou lze prohledávat textově. Stream běží každý pracovní den od 16:30 do 00:30 SEČ. Chystá se ale rozšíření. Pokud vás zajímá, jak se zachraňuje digitální dědictví v praxi, tento stream je fascinující pohled do zákulisí digitálního archivu. Video naleznete pod odstavcem.