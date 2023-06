Na tomto webu najdete tisíce filmů zcela zdarma

Počet streamovacích služeb se čím dál více rozrůstá a paleta obsahu, který máme možnost v současné chvíli sledovat, je opravdu obsáhlá a pestrá. Na streamovacích službách nicméně najdeme spíše novější tituly. Co dělat, když hledáte starší film, který se nenachází v nabídce Netflixu, HBO Max, Disney+ ani jiné služby? Máme pro vás zajímavý tip.

Na internetu je k dispozici obrovská spousta nejen starších filmů, ale také netradičních krátkometrážních počinů ze současnosti, polozapomenutých dokumentů, nebo třeba snímků, které si pamatujete z dětství z televize nebo z VHS z videopůjčoven. Cesta k těmto pokladům je snadná, rychlá, a především legální. Najdete je v internetovém archivu, o kterém jsme na stránkách našeho magazínu psali již několikrát.

Web Wayback Machine je rozdělen do spousty sekcí. Určitě jej znáte coby zdroj archivovaných webových stránek, pravdou ale je, že na něm můžete nalézt také hratelné online verze starých DOSovských nebo konzolových her, staré časopisy, knihy a dokumenty, a v neposlední řadě také obrovskou spoustu mnohdy velmi zajímavých filmových titulů.

V multimediální sekci webu Archive.org najdete staré animované snímky, méně známé filmy, ale také starší tuzemskou tvorbu. Stačí přejít na web do sekce Video a poté zamířit do vyhledávacího pole v levé části stránky. Zde zadejte požadovaný výraz. Jakmile objevíte obsah, který vás zaujal, klikněte na jeho náhled. Následně si video můžete přehrát, přičemž máte k dispozici řadu možností pro přehrávání. Pokud máte na Web Archive vytvořený účet, můžete video přidat k oblíbeným, a pokud na stránce s videem zamíříte o něco níže, můžete si jej v preferovaném formátu také stáhnout do vašeho počítače.