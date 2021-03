Prolistujte si zdarma kompletní čísla MacWorldu a dalších zajímavých časopisů

Mohlo by se zdát, že doba digitální pomalu ale jistě zabíjí klasická tištěná média. Pravdou je, že klasické papírové časopisy a noviny pomalu ustupují do pozadí, digitalizace ale přinesla jednu obrovskou výhodu, kterou je celosvětová dostupnost celých ročníků časopisů a novin, ke kterým jsme v minulosti vůbec neměli přístup. Máte před sebou chladný víkend a nevíte, co s volným časem? Co si tahle zkusit prolistovat všechna vydání zahraničních časopisů, ke kterým jste se až dosud nemohli z různých důvodů dostat?

Báječný archiv

Oním skvělým místem, kde najdete všechny možné poklady z minulosti, je portál Internet Archive. Jedná se o rozsáhlý digitální archiv, který si klade za cíl nezištně veřejnosti poskytnout přístup k obrovské spoustě archvivovaných webových stránek, ale třeba také multimediálnímu obsahu nebo softwaru. S trochou zručnosti si zde můžete zobrazit například web Applu z doby, kdy byl představen první iPhone, zkusit najít svůj starý blog ze středoškolských let, nebo si zkusit prolistovat legendární vydání magazínu MacWorld, na kterém pózuje Steve Jobs s historicky prvním Macintoshem. V dnešním článku se zaměříme právě na prohledávání periodik. Za existenci Internet Archivu můžeme vděčit Brewsteru Kahlemu, který s celým projektem začal již v polovině devadesátých let minulého století. Nabídka internetového archivu se neustále rozrůstá, a to především díky nadšencům, kteří se zasazují o svobodný a otevřený internet všem.

Virtuální listování

Jak jsme již zmínili v úvodu, dnešní článek bude zaměřený na tu část internetového archivu, která veřejnosti zpřístupňuje digitalizovaná vydání všech možných časopisů a novin. Sekci archivovaného tisku najdete na stránce The Magazine Rack. Jedná se v podstatě o virtuální poličku s velkoryse obsáhlou nabídkou časopisů všeho druhu, žánru, stáří i původu, přehledně seřazených podle tematiky a data vydání. Probírat se rozsáhlým archivem můžete buďto náhodně, a to tak, že se budete jednoduše proklikávat náhledy obálek na hlavní stránce, nebo můžete jít na jistotu. V případě, že hledáte konkrétní vydání konkrétního magazínu z konkrétního roku a ve specifickém jazyce, využijte výkonné nástroje a filtry pro vyhledávání, které najdete ve sloupci nalevo do hlavní obrazovky s náhledy obálek – po rozkliknutí každého z filtrů se vám zobrazí širší nabídka kritérií. Počítejte ale s tím, že načítání dalších kritérií může někdy trvat o něco déle. Pokud byste si chtěli prolistovat například zmíněný MacWorld s Jobsem na obálce, zobrazí se vám po rozkliknutí titulní stránky magazínu jeho digitalizovaná podoba, přičemž na spodní části okna najdete veškeré nástroje pro ovládání. Po pročtení se zase můžete vrátit zpět ke všem vydáním magazínu MacWorld.

Bohatá nabídka

V internetovém archivu digitalizovaných časopisů jsou asi v nejhojnějším počtu zastoupené americké časopisy, najdete zde ale magazíny ze všech koutů světa. Prohlédnout si můžete například spoustu vydání magazínu Sports Illustrated, Vogue nebo třeba legendární časopisy o skateboardingu. Česká sekce zde (zatím?) ještě příliš hojně zastoupená není, milovníci herní nostalgie si ale jistě přijdou na své.

Web The Magazine Rack můžete prohlížet zde.