Recenze Whisper Memos: Proměňte hlasové záznamy ve čtivý text

V dnešní době přibývá čím dál více uživatelů, kteří k pořizování poznámek a textů všeho druhu využívají diktování. V dnešním článku se o něco blíže podíváme na aplikaci s názvem Whisper Memos, která si klade za cíl posunout diktování a následnou práci s textem na Apple zařízeních na zcela novou úroveň.

Diktování je bezesporu skvělá věc. Ať už jej využíváte z jakýchkoliv důvodů, jedná se o snadný, rychlý a efektivní způsob, jak převést hlas na text, aniž byste museli zaměstnávat ruce psaním na klávesnici. V praxi se ale můžeme při diktování setkat s celou řadou překážek, jako jsou problémy se synchronizací, obtížné rozpoznání hlasu nebo třeba nepřesný přepis. Právě tyto neduhy řeší aplikace Whisper Memos.

Whisper Memos – základní údaje

Aplikace Whisper Memos umožňuje převod řeči na text, a následně automaticky odešle vytvořený text na vámi zadanou e-mailovou adresu. Whisper Memos je v mnoha směrech opravdu chytrou aplikací. Disponuje například funkcí automatického třídění delšího textu do odstavců. Tvůrci Whisper Memos svou aplikaci neustále vylepšují, takže je kompatibilní i s nejnovějšími verzemi operačních systémů od Applu, stejně jako s nejnovějšími modely jablečných zařízení.

Díky tomu nabízí Whisper Memos kompatibilitu s nativními zkratkami, takže majitelé nejnovějších smartphonů mohou spustit nahrávání stiskem akčního tlačítka, a majitelé starších modelů mohou příslušnou akci přidělit poklepání na zadní stranu iPhonu. Samozřejmostí je i podpora widgetů na ploše i na uzamčené obrazovce iPhonu. Aplikace Whisper Memos používá technologii Whisper od OpneAI, a díky podpoře umělé inteligence dokáže uživatelům poskytovat ještě lepší služby.

Tvorba a sdílení záznamů

Aplikace Whisper Memos je k dispozici jak pro iPhone, tak i pro Apple Watch. Nabízí možnost automatické detekce jazyka diktování, jazyk ale můžete nastavit také manuálně. Aktivovat si zde můžete tak automatickou detekci odstavců, díky které bude výsledný záznam na e-mailu vypadat opravdu skvěle. Při sdílení záznamů nemusíte být nutně omezeni jen na automatické odeslání e-mailem – pokud klepnete na kartu s nahraným záznamem a poté v pravém horním rohu klepnete na ikonku sdílení, můžete poznámku manuálně sdílet i jinými způsoby.

Pojďme se nyní společně podívat na to, jak Whisper Memos funguje v praxi. Zkusili jsme do aplikace nadiktovat v češtině úvodní odstavce z tohoto článku, abychom si ověřili, jak dobře rozumí, a zda skutečně zvládne rozdělit text do odstavců. Celý záznam měl něco málo přes jednu minutu, Whisper Memos nabízí možnost nahrání až patnáctiminutového záznamu.

Zpracování našeho zkušebního záznamu zabralo jen několik málo vteřin. Na screenshotech můžete vidět, že si aplikace bez problémů poradila nejen s běžnými slovy, ale i s výrazy, jako je „OpenAI“. K rozdělení do dvou odstavců došlo automaticky, přirozeně a naprosto bezchybně. Výsledný e-mail s textem působí také velmi dobře.

Kompatibilita s funkcemi iPhonu

Jak jsme zmínili v úvodu, WhisperMemos slibuje také kompatibilitu se specifickými funkcemi a aplikacemi na iPhonu, ať už se jedná o nativní aplikaci Zkratky nebo funkce zpřístupnění. Na screenshotech níže můžete vidět, jak jsme aplikaci přiřadili zkratku, kterou jsme pojmenovali Whisper Memos. Po vyslovení příkazu „Siri, Whisper Memos“ byla okamžitě spuštěna aplikace a zahájeno nahrávání – spolupráce se Siri tedy funguje také naprosto bezchybně. Skvělým bonusem je fakt, že po aktivaci za pomoci zkratky již není potřeba ručně spouštět nahrávání – k zahájení pořízení záznamu došlo zcela automaticky.

Whisper Memos a konkurence

Možná si kladete otázku, proč používat zrovna Whisper Memos a ne například nativní funkci diktování, která je na iPhonu rovněž dostupná, a to zcela bezplatně. V tomto směru jde o čistě individuální záležitost, a záleží na tom, co komu vyhovuje. Whisper Memos podle mého názoru nabídla oproti diktování výrazně větší spolehlivost, co se týče přepisu záznamu – prakticky zde nedošlo k žádným chybám ve výsledném přepisu.

Její výhodou je také to, že nabízí obrovskou efektivnost a časovou úsporu. Stačí zkrátka jen aplikaci spustit (případně aktivovat příslušnou zkratku), a WhisperMemos se již o vše postará sama, a to včetně odeslání přepisu na vámi zadaný e-mail.

V minulosti jsem již zkoušela řadu aplikací pro diktování na iPhonu, u žádné z nich jsem ale nakonec nezůstala, a to většinou z důvodu nepřesnosti přepisu, nespolehlivosti, nebo z důvodu komplikovanějšího ovládání.

WhisperMemos je mi sympatická nejen tím, že opravdu bezchybně rozumí češtině, ale také proto, že je opravdu chytrým a spolehlivým pomocníkem, který skutečně dokáže efektivně šetřit čas i práci, a drtivou většinu záležitostí odvede za vás. Vám opravdu jen stačí aplikaci spustit a zahájit diktování. Pro Mac jsou v tomto směru k dispozici aplikace typu SuperWhisper nebo MacWhisper, které fungují na podobném principu. Pochází však od jiného vývojáře a jsou určené pro operační systém macOS.

Závěrem

Whisper Memos je opravdu povedená aplikace se spoustou užitečných funkcí. Může se pochlubit skvěle zpracovaným, dokonale přehledným uživatelským rozhraním a spolehlivostí. Je potřeba mít na paměti, že Whisper Memos – jak ostatně název aplikace jasně napovídá – je aplikací pro pořizování hlasových poznámek, nikoliv diktafonem. Délka záznamu je tedy omezena na 15 minut. Delší stopáž by ostatně mohla způsobovat problémy při automatickém zasílání na e-mail.

Po celou dobu, kdy jsme měli možnost aplikaci testovat, fungovala Whisper Memos hladce, spolehlivě a rychle. Její ovládání je intuitivní, hned po instalaci se můžete bez obav pustit do používání aplikace, aniž byste museli dlouhosáhle zkoumat návody a postupy.

Aplikace Whisper Memos je ke stažení zdarma, v rámci bezplatné verze můžete pořídit a odeslat až deset záznamů ve vysoké kvalitě. Předplatné činí velmi příjemných necelých 75 korun za měsíc.

Aplikaci Whisper Memos stáhnete bezplatně zde.