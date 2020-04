Projekt Internet Archive otevřel knihovnu bez omezení. Vlastníci autorských práv se bouří

Spojené státy mají okolo pandemie v současnosti mnoho problémů. Kvůli koronaviru byly před zhruba dvěma týdny zavřeny knihovny, což zkomplikovalo mnoha lidem život. Pomocnou ruku ale podal projekt Internet Archive, který obsahuje knihy v digitalizované podobě (dohromady téměř 1,5 milionu). Do nynějška platilo, že knihu bylo možné půjčit v jeden okamžik jen několika lidem, a to na 14 dní. Internet Archive toto omezení ale dočasně kvůli pandemii zrušil. Jakoukoliv knihu si tedy nyní může vypůjčit prakticky kdokoliv. Studenti si tento krok chválí, organizace The Authors Guild je ale opačného názoru, a tvrdě hovoří o nabourání principu autorských práv.