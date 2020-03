Autopilot Tesly umí zastavit na červenou

Tesla je v segmentu elektromobilů a technologií k nim patřících daleko před konkurencí. To dokazuje i skutečnost, že Autopilot bude pravděpodobně brzy umět poznávat barvy na semaforu a patřičně reagovat. Na Twitteru se objevilo video Modeu 3, ve kterém Autopilot zastaví na červenou barvu na semaforu. Tato funkce by se údajně mohla objevit v jedné z příštích velkých aktualizací. Ke konci munulého roku se Autopilot například naučil na základě větší aktualizace rozpoznávat dopravní kužely. Na video se můžete podívat pod článkem.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl

— Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020