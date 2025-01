Unikl údajný první screenshot z iOS 19!

Představení iOS 19 je sice vzdáleno ještě zhruba půl roku, to však neznamená, že se na něj Apple již nyní velmi intenzivně nepřipravuje. Faktem je totiž pravý opak – vývoj iOS 19 a dalších chystaných OS jede na plné obrátky a tak se nelze divit tomu, že se čas od času na světlo světa dostane únik, který některý ze systémů s předstihem poodhaluje. Tedy, možná.

Portál AppleInsider zveřejnil před pár hodinami sníme, který by měl údajně být možná prvním screenshotem z iOS 19. Je na něm zachycen konkrétně budík, který by se měl dočkat zásadního přepracování, jenž se ponese v duchu přidání řady informací na obrazovku, aby uživatel věděl, co přesně jej v daný den čeká za úkoly. Samotný portál nicméně dodává, že věrohodnost není možné ověřit a nelze tedy se 100% jistotou říci, že se jedná o pravý snímek, byť designově docela zapadá do grafiky iOS. I přesto si však zaslouží zveřejnit, protože pokud realitu odhaluje, byla by škoda ji s předstihem neukázat. Na snímek se můžete podívat v galerii níže na druhém místě. Zbytek galerie je pak koncept iOS 19.

Ostatně, vzpomeňme i na minulost a řadu dalších podobně pochybných obrázků, které se nakonec ukázaly jako reálné. Zpochybňovány byly například fotky AirPods 3, Dynamic Islandu v iPhonech či widgetů nebo mezer v iOS. Čas ale následně ukázal, že i tyto pochybné leaky byly založeny na pravdě. Nechme se proto raději překvapit, co nakonec vyleze z tohoto.