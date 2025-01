Apple Intelligence omylem předpověděla budoucnost. Nikdo to po ní ale nechtěl

Apple Intelligence má na svém kontě další přešlap, který však naštěstí nevzbuzuje ani zdaleka takové vášně jako například její nedávná špatná interpretace souhrnu zpravodajství BBC, ze které vyšel tenista Rafael Nadal jako gay. I přesto ale její pochybení znovu ukázalo, že zatím v žádném případě není 100% a před Applem je tak ještě mnoho práce, jak ji učinit co možná nejkvalitnější.

Tentokrát zpackala Apple Intelligence konkrétně souhrny notifikací z X ohledně startu SpaceX, který před pár hodinami vynesl do vesmíru dva lunární moduly, kdy jeden poslalo USA a druhý Japonsko. Start a následní vypuštění se SpaceX povedlo bez problému, o čemž informovala i Apple Intelligence, avšak háček je v tom, že tak učinila pěkných pár hodin předtím, než start vůbec proběhl a s trochou nadsázky se tak dá říci, že předpověděla budoucnost. Ve skutečnosti ale jen špatně „pochopila“ sdělení v notifikacích z X a usoudila z něj, že start proběhl bez problému a vše se tedy podařilo. S trochou nadsázky se tak dá říci, že to, že v Evropské unii zatím Apple Intelligence v plném rozsahu nemáme, ve výsledku vůbec ničemu nevadí. Dokud totiž bude podobně chybovat, není až tak o co stát.