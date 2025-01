Apple: Data ze Siri nikdy nebyla prodána a použita pro marketingové účely!

Poté co se objevila obvinění, že Apple využíval konverzace ze Siri k reklamním účelům, o čem jsme vás ráno informovali, vydala společnost z Cupertina jasný vzkaz, že se to nikdy nestalo. Žaloba, která byla podána na Apple a u které Apple souhlasil s mimosoudním vyrovnáním tvrdila, že Apple poskytl informace získané z náhodných nahrávek Siri společnostem třetích stran za účelem marketingu jejich produktů. Žalobci v žalobě tvrdili, že se jim zobrazily reklamy na boty Air Jordane a Olive Garden poté, co si Siri nahrála, jak o těchto botech mluví.

Apple uvedl, že se to nestalo a že není možné, aby se to stalo, protože Siri tímto způsobem nefunguje. Data která Siri získá jsou anonymizována a nejsou propojena s konkrétním uživatelem a data ze Siri se neprodávají a technicky ani není možné je využít na tyto účely. Apple používá informace ze Siri pouze ke zlepšení osobního asistenta.

„Siri byla navržena tak, aby od začátku chránila soukromí uživatelů. Data Siri nikdy nebyla použita k vytváření marketingových profilů a nikdy nebyla nikomu pro žádný účel prodána. Apple tento případ urovnal, aby se vyhnul dalším soudním sporům, abychom mohli vykročit vpřed bez obav ohledně hodnocení třetí stranou, které jsme řešili v roce 2019. Data Siri používáme ke zlepšení Siri a neustále vyvíjíme technologie, jejichž účelem je učinit Siri ještě soukromější.“