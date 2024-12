Applu chybí vizionář

Tim Cook je pro mě nejlepší manažer na této planetě a člověk, který vytvořil z Applu stroj na peníze. Na druhou stranu to není muž, který by k produktům přistupoval tka, jako kdysi Steve Jobs. Není to vizionář a Apple podle toho co předvádí poslední roky ani žádného vizionáře ve svém nejvyšším vedení nemá. Když se totiž podíváme na posledních 10 let, zjistíme, že kromě AirPods o kterých se to neví a procesorů „M“, tak v podstatě všchny produkty včetně Vision Pro vznikly jako prvotní nápad ještě za Steva Jobse.

V posledních pěti letech se mi pak zdá, že nové produkty nevznikají na základě nějaké vize, nedej bože pak na základě toho, že chce Apple měnit svět, ale na základě přesných analýz a průzkumů, kdy vlastně Apple zjistí, že letos mu stačí přidat novou barvu pro Apple Watch Ultra a prodeje stejně dosáhnou toho, čeho potřebu, aby uspokojil jak své finanční požadavky, tak i akcionáře. Vše je přesně zmapované a analytické oddělení jede na plné obrátky, bohužel snad víc než to, které se soustředí na vývoj nových produktů.

Apple je v první řadě firma a cílem jakékoli firmy na této planete, tedy v tomto případě samozřejmě společnosti, je to, aby generovala zisk. Apple zjistil, že ziskl lze generovat mnohem jednodušeji než tím, že bude rok co rok představovat nové produkty, stačí mu, když ty stávající vždy vylepší jen tak, aby uspokojil část trhu, jenž půjde a bude mu stačit nová barva, trošku lepší fotoaparát nebo podobná vylepšení. Z pohledu businessu je to naprosto geniální a nejlepší možné řešení, které lze vymyslet.

Z pohledu fanoušků a milovníků technologií je to však trošku brzda, díky které se Applu v podstatě nevyplácí investovat čas, peníze a zdroje na vývoj nových produktů v takové míře jako dřív. Samozřejmě není možné den co den představovat revoluční produkty a měnit svět, ovšem myslím si, že nejsem zdaleka sám, kdo má pocit, že Apple tak trochu zlenivěl a najednou si uvědomuje jak málo práce mu stačí k tomu, aby vydělal každý kvartál 50 miliard dolarů a všichni byli spokojení. Jinak by jen těžko mohl po 14 letech udělat u Magic mouse jedinou změnu v podobě přechodu na USB-C, poslední invoace Apple TV byla podpora 4K v roce 2017 a tak podobně. Zkrátka těch novinek je opravdu velmi málo, ale Applu to přesto stačí.