Našli jste Apple Watch pod stromečkem? 10 super tipů, jak je nastavit a začít užívat na plno!

Vánoční čas je magický a rozbalit pod stromečkem nové Apple Watch je jako najít technický zázrak přímo od Ježíška. Hodinky od Applu jsou více než jen módní doplněk – jsou vaším osobním trenérem, asistentem, a dokonce i strážcem zdraví! Aby vám vaše nové hodinky co nejvíce usnadnily život, máme pro vás 10 základních kroků, jak je co nejlépe nastavit a začít používat. Víme sice, že následné tipy a triky jsou opravdu pro začátečníky, ale právě na ty tento článek také cílí. Berte prostím tedy tuto skutečnost v potaz a nepouštějte se do zbytečné kritiky. Tento článek totiž v takovém případě pro vás logicky není. Spárujte je s iPhonem Jako když ozdobíte stromeček svíčkami a rozzáříte celý dům, první krok ke spuštění vašich nových Apple Watch je spárování s iPhonem. To je základ, který vás uvede do světa chytrých funkcí, které budou zářit jako vánoční hvězda na nebi. Jakmile hodinky poprvé zapnete, otevřete na svém iPhonu aplikaci Watch, která vám pomůže spárovat vaše nové hodinky. Otevřete aplikaci Watch na vašem iPhonu

Připojte hodinky k vašemu Apple ID

Postupujte podle pokynů na obrazovce

Nastavte ciferník podle svého vkusu Výběr ozdob na váš krásný vánoční stromeček je jako vybírání nového ciferníku. Nezapomeňte vybírat tak, aby odrážel vaši osobnost. Ať už máte rádi tradiční motivy nebo chcete trochu vánoční hravosti, každé rozsvícení obrazovky vás naplní vánočním duchem.

Prozkoumejte funkci „Najít iPhone" Nikdo nechce zažít ten vánoční stres z hledání ztraceného iPhonu. Využívání funkce „Find iPhone" je jako mít vždy pod stromečkem malý zázrak – jedno tlačítko a váš telefon se ozve jako zvoneček z nebes. Funkci naleznete v ovládacím centru hodinek, které zaktivujete jedním zmáčknutím postranního tlačítka. Daná funkce má pak ikonku telefonu se „závorkami" nalevo a napravo.

Naučte se používat Apple Pay Zapomeňte na hledání peněženky v nákupním šílenství po Vánocích! S Apple Pay můžete zaplatit za vše potřebné jednoduše mávnutím zápěstí, jako byste právě rozesílali vánoční přání. Stačí pouze dvakrát zmáčknout boční tlačítko a karta se vám ihned načte pro platbu na bezkontaktním terminálu. Co se pak týče přidání karet, to se provádí buď při spárování hodinek, kdy Apple Watch převezmou karty přidané ve vašem iPhonu a ty následně stačí jen potvrdit, nebo v doprovodné aplikaci Watch, kde stačí navštívit Peněženku a přidat do ní karty.

Sledujte své zdraví Nový rok a nové předsevzetí? Po těch všech vánočních hostinách je čas udržet si zdraví. Chytré hodinky od Applu jsou jako váš osobní trenér, který vám pomůže spálit vánoční cukroví a zůstat fit. Uzavřít své kroužky aktivity je skoro jako zabalit všechny vánoční dárky – radostné a uspokojivé! Navíc za uzavírání kroužků dostanete od Applu malou odměnu ve formě digitálních odznáčků za aktivitu. Vše lze jednoduše spravovat opět v aplikaci Watch na iPhonu, kontrolu vaší aktivity pak provedete přes ikonu kroužků na Apple Watch.

Objevte aplikaci „Cvičení" Dejte si malou vánoční výzvu a vyzkoušejte nová cvičení! Ať už po vánoční večeři nebo před oslavami Nového roku, vaše hodinky budou s vámi při každém kroku přesně tak, jako ti nejlepší parťáci na svátky. Monitoring cvičení objevíte (logicky) v aplikaci Cvičení s tím, že na výběr jsou zde opravdu spousty nejrůznějších tréninků, které jsou vaše Apple Watch schopny zaznamenat. Záznamem cvičení si pak budete odemykat odznáčky za aktivitu, což by vás mělo v ideálním případě motivovat.

Nastavte upozornění na dýchání a relaxaci Když vánoční ruch vrcholí, funkce „dýchání" na Apple Watch je jako malé vánoční zastavení. Zklidněte se, dýchejte zhluboka a užijte si chvíli klidu stejně jako si užíváte vánoční pohodu u krbu. K relaxaci vás Apple Watch přivedou přes nativní aplikaci Všímavost, která vás bude skrze animaci perfektně provádět dechovými cvičeními.

Vyzkoušejte hlasového asistenta Siri Nechte Siri, aby byla vaším vánočním elfem! Ať už potřebujete zjistit, jak dlouho se peče štědrovečerní kapr nebo kolik času vám zbývá do půlnoční oslavy. Siri vám všechno ochotně zařídí – tedy, budou-li na to její znalosti a schopnosti stačit. Aktivujete jí vyslovením Hey Siri, potažmo stiskem digitální korunky na vašich hodinkách. Aby to však bylo možné, je samozřejmě třeba mít tuto funkci zapnutou. To zkontrolujete ve Watch – Siri.

Personalizujte si upozornění Vánoční pohoda by měla zůstat nedotčená, proto si nastavte notifikace tak, aby vám přišly jen ty opravdu důležité, ať vás žádné zbytečné rušení neodvede od rodinných svátků a světel stromečku. Nastavení notifikací se provádí opět v aplikaci Watch v sekci Oznámení, přičemž vše zde funguje na stejném principu jako na iPhonu.