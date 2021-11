5 příkazů Siri, které na svých Apple Watch musíte určitě vyzkoušet

Asi všichni se shodneme na tom, že hlasové asistence Siri od Applu stále ještě chybí k dokonalosti pár drobností. To ale rozhodně nebrání jejímu efektivnímu využívání. Siri je dostupná na celé řadě Apple zařízení včetně Apple Watch, a právě Siri na Apple Watch bude tématem našeho dnešního článku. Představíme si totiž pět příkazů, které byste u Siri na vašich Apple Watch měli rozhodně vyzkoušet.

Překládání

Siri na Apple Watch již nějakou dobu poměrně obstojně ovládá také překladatelské řemeslo. Postup, jak si za pomoci asistentky Siri na vašich chytrých jablečných hodinkách nechat přeložit libovolný výraz nebo frázi, je velmi jednoduchý. Stačí aktivovat Siri hlasem, dlouhým stiskem digitální korunky nebo zvednutím zápěstí, a vyslovit příkaz „Hey Siri, how do you say [výraz] in [jazyk]“.

Fotogalerie Apple Watch Siri preklady 1 Apple Watch Siri preklady 2 Apple Watch Siri preklady 3 Apple Watch Siri preklady 4

Zahájení cvičení

Hlasovou asistenku Siri můžete na vašich Apple Watch snadno a efektivně využít také k zahájení libovolné aktivity z nativní aplikace Cvičení. Pokud na svých Apple Watch aktivujete Siri a vyslovíte příkaz „Start a Workout“, asistentka se dotáže, jakou aktivitu chcete zahájit. Vám poté stačí jen specifikovat cvičení ve stylu „Start a 60-minute outdoor walk“.

Odesílání textových zpráv

Vzhledem k tomu, že Siri stále ještě neovládá češtinu, využijí tento tip bohužel jen ti čtenáři, kteří s některými ze svých kontaktů komunikují například v angličtině. Siri totiž umí z vašich Apple Watch odeslat zprávu o konkrétním znění specifickému uživateli. Stačí jen vyslovit jméno kontaktu a obsah zprávy ve stylu „Hey Siri, tell my mom to pick me up from school“.

Základní výpočty a převody jednotek

Na Apple Watch je už sice nějakou dobu k dispozici také nativní aplikace Kalkulačka, k základním výpočtům nebo převodům ale můžete využít také hlasovou asistentku Siri. Ta totiž i na Apple Watch bez problémů reaguje na příkazy typu „Hey Siri, how much is 15 x 50“, „How much is 60 dollars to euros“ nebo třeba „How much is 20 inches to centimeters“.

Fotogalerie Siri Apple Watch prevody 1 Siri Apple Watch prevody 2 Siri Apple Watch prevody 3 Siri Apple Watch prevody 4

Ovládání přehrávání hudby

Pokud například na iPhonu posloucháte hudbu a zároveň máte nasazené své Apple Watch, můžete hlasitost i přehrávání ovládat přímo na jejich displeji. K tomuto účelu můžete ale pohodlně využít také hlasovou asistentku Siri na vašich hodinkách. Skvěle reaguje nejen na příkazy typu „Stop the music“, „Skip this track“ nebo „Play my workout playlist“, ale třeba také „What song is this“, „Play some death metal“ nebo třeba „Play some music from 1969“.