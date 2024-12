Tyto 4 knihy doporučuje k letošnímu Vánočnímu čtení Bill Gates

Jako již tradičně, ani letos Bill Gates nevynechal svůj seznam knih, které stojí za to si letos o Vánocích přečíst. Pokud hledáte něco nového, zajímavého ke čtení a necháte si doporučit knihy od Billa Gatese, pak je právě pro vás určen seznam čtyř knih, které jej letos zaujaly nejvíce. Bill Gates je vášnivý čtenář a v posledních letech se snaží číst knihy, které mapují témata aktuálního dění ve světě nebo toho, co se stane v blízké budoucnosti. Nehledejte tedy beletrii, ale spíše knihy, které vám pomohou nahlédnout do témat jako umělá inteligence, budoucnost technologických pokroků a mnoho dalšího. Mimochodem Bill Gates vám v následujícím videu popřeje také krásné Vánoce!

An Unfinished Love Story – Doris Kearns Goodwin

Jsem velkým fanouškem knih od Doris, ale o jejím osobním životě jsem toho příliš nevěděl, dokud jsem si nepřečetl její novou autobiografii. Kniha se zaměřuje na její život s jejím zesnulým manželem, který působil jako odborník na politiku a tvůrce projevů pro prezidenty Kennedyho a Johnsona během jedné z nejbouřlivějších dob v nedávné historii USA. Doris je tak talentovaná spisovatelka, že kapitoly o jejím milostném příběhu jsou stejně poutavé a obohacující jako ty o atentátu na Kennedyho a válce ve Vietnamu.

The Anxious Generation – Jonathan Haidt

Tato kniha je nezbytným čtením pro každého, kdo dnes vychovává, pracuje s mladými lidmi nebo je učí. Přiměla mě zamyslet se nad tím, jak mě mé mládí—často strávené venku bez rodičovského dohledu a občasné neplechy—pomohlo utvářet v člověka, jakým jsem dnes. Haidt vysvětluje, jak přechod od dětství založeného na hře k dětství založenému na mobilních telefonech mění způsob, jakým děti rozvíjejí své schopnosti a zpracovávají emoce. Ocenil jsem, že Haidt nejen popisuje problém, ale nabízí i konkrétní řešení, která stojí za úvahu.

Engineering in Plain Sight – Grady Hillhouse

Už se vám někdy stalo, že jste zahlédli nějakou zvláštní trubku trčící ze země a pomysleli si: „Co to sakra je?“ Pokud ano, tahle kniha je pro vás jako stvořená. Hillhouse se věnuje všem těm tajemným strukturám, které denně vídáme—od kabelových skříní přes transformátory až po mobilní věže—a vysvětluje, co jsou zač a jak fungují. Je to čtení, které odmění vaši zvědavost a zodpoví otázky, o kterých jste ani nevěděli, že je máte.

The Coming Wave – Mustafa Suleyman

Mustafa má hluboké porozumění vědecké historii a nabízí nejlepší vysvětlení, jaké jsem kdy četl, o tom, jak umělá inteligence—spolu s dalšími vědeckými pokroky, jako je editace genů—změní každý aspekt společnosti. Popisuje rizika, na která se musíme připravit, i výzvy, které musíme překonat, abychom mohli těžit z přínosů těchto technologií, aniž bychom čelili jejich nebezpečím. Pokud chcete pochopit vzestup AI, je to nejlepší kniha, kterou si můžete přečíst.

Federer – Doris Henkel

Tato kniha není pro každého. Je poměrně drahá a váží tolik co menší pes. Ale pokud jste vy—nebo někdo, koho máte rádi—fanouškem Rogera Federera, Federer je nádherný retrospektivní pohled na jeho život a kariéru. Myslel jsem si, že o Rogerově tenisové historii vím téměř vše, ale dozvěděl jsem se spoustu nového, zvláště o jeho raných letech. Kniha obsahuje spoustu fotografií, které jsem nikdy předtím neviděl. Je to opravdová lahůdka pro fanouška tenisu ve vašem životě.