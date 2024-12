To vážně? Apple se chce kvůli Apple Intelligence spojit s tvůrci TikToku!

TikTok sice vyvolává takřka po celém světě obavy kvůli možné špionáži jeho uživatelů a následným posíláním jejich dat čínské vládě, jak se však zdá, tyto obavy nejsou pro Apple žádnou velkou překážkou. Podle nových zpráv pocházejících od asijských médií totiž nedávno rozjel jednání s ByteDance, tedy společností provozující TikTok, a Tencentem ve snaze dohodnout se na potenciální spolupráci pro provoz Apple Intelligence v Číně. Již dříve přitom rozjel tato jednání i s Baidu, avšak ta zřejmě nepadla na úrodnou půdu.

Už při červnovém představení Apple Intelligence bylo jasné, že kalifornský gigant této novince velmi věří a do budoucna na ní chce v mnoha ohledech stavět. Je proto zcela klíčové, aby se mu podařila zprovoznit v co nejvíce zemích světa a tím tak získat co možná největší množství uživatelů. Čína je však v tomto směru velkým háčkem, jelikož tamní zákony umělou inteligenci přísně regulují a například ChatGPT tam vůbec k dispozici není. Tamní zákony totiž vyžadují, aby veškeré AI servery zajišťující chod dané umělé inteligence běžely na jejím území. Applu tak nezbývá nic jiného než se spojit s hráči, kteří v Číně své AI servery provozují, což jsou však ve výsledku jen čínské technologické firmy v čele právě s ByteDance či Tencentem.

Obě firmy mají již nějakou dobu k dispozici vlastní modely umělé inteligence s názvy Doubao a Hunyuan, které by měly být schopné do jisté míry ChatGPT v Číně zastoupit. Apple by se tak rád s těmito společnostmi domluvil na integraci jejich modelů do iOS a dalších systémů, čímž by v zemi dokázal poskytnout kvalitní zážitek ze své AI. To by mu mohlo sice na jednu stranu poskytnout velmi zajímavý prodejní argument pro tamní uživatele, na druhou stranu by se ale stal zcela určitě terčem tvrdé kritiky kvůli tomu, že by se v tomto směru spřáhl se společností, kterou americké úřady tvrdě kritizují a jejíž TikTok by měl být v příštím roce na území USA dokonce zakázán. S trochou nadsázky je tak před Applem pomyslná Sofiina volba, jelikož v obou případech něco ztratí.