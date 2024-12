Jak jsem přešel z PS5 na nový PS5 Pro

Přiznám se bez mučení, že PlayStation je moje srdcovka už dlouhé roky a tak jsem si PS5 pořízoval hned v době, kdy jej Sony uvedlo na trh. Jsou to tedy již 4 roky od chvíle, kdy jsme začali s klukama po večerech hrát na této konzoli převážně Warzone. Když přišlo letos Sony s tím, že uvede PS5 Pro, nechávalo mě to zpočátku chladným, ovšem v Mobil Pohotovosti nově nabízí možnost vyměnit stávající konzoli za nový PS5 Pro, a to navíc velmi výhodně. A tak jsem si říkal, že konzole, kterou mám už 4 roky, přece jen nějakou tu změnu za novější snese.

Pokud máte PS5 v normálním stavu, tedy plně funkční a nepoškozený, tak ho do vás MP.cz vykoupí za 8400Kč, pokud si navíc rovnou koupíte PS5 Pro, tak se tato částka navýší o dalších 1000Kč. Přechod z PS5 na PS5 Pro vás tak vyjde na 12 000Kč, což se na první pohled může zdát dost, ovšem je potřeba si uvědomit, že zatím co původní PS5 kterou jsem měl měla 825GB uložiště, Playstation 5 Pro má 2TB uložiště. V době, kdy aktualizace pro obyčejné COD Warzone mají desítky GB a abyste mohli Warzone hrát potřebujete 300 GB na disku pro instalaci všeho potřebného, je nutné počítat s tím, že pokud chcete mít nainstalováno třeba pět až sedm her najednou, je 2TB v podstatě nutnost.

Kromě toho samozřejmě přináší PS5 Pro vylepšení zejména co se týká grafického výkonu. Na to jak velká změna to v praxi je, se podíváme podrobněji v recenzi, která bude jako v případě recenze PS5 pohledem běžného hráče. Pokud tedy máte doma PS5 a už vám nedostačuje kapacita nebo se vám zdá, že by bylo fajn mít opět nový PlayStation s 2 letou zárukou, novým ovladačem a vším co k tomu patří, pak je tento způsob přechodu ideální pro každého, kdo nechce nic řešit a chce, aby zkrátka jen donesl starou konzoli a odcházel s novou.