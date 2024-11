Sony začíná prodávat PlayStation 5 Pro: Vše, co o něm potřebujete vědět

Dnes, tedy 7. listopadu 2024, se na trh dostává dlouho očekávaná konzole PlayStation 5 Pro. Tato vylepšená verze původní PS5, která byla uvedena v roce 2020, přichází po čtyřech letech s cílem poskytnout hráčům ještě lepší a plynulejší herní zážitek.

Historie PlayStationu sahá do roku 1994, kdy společnost Sony uvedla svou první konzoli. Tato konzole přinesla revoluci v herním průmyslu díky využití CD nosičů a nabídla hráčům na tu dobu bohaté a rozsáhlé hry. Následovaly modely PS2 v roce 2000, PS3 v roce 2006, PS4 v roce 2013 a PS4 Pro v roce 2016, přičemž každá generace přinesla technologické inovace a rozšíření herních možností. V roce 2020 byla uvedena PS5, která nabídla rychlejší načítání her, skvělou grafiku, podporu 4K rozlišení a ray tracing. I této konzoli ale poměrně rychle došel dech a mnozí hráči si stěžují, že konzole nezvládne 60 fps při 4K rozlišení. To má změnit nástupce.

PlayStation 5 Pro přináší několik významných vylepšení oproti svému předchůdci. Je vybavena výkonnější GPU, jež přinese plynulejší snímkovou frekvenci a lepší detaily. Dále nabízí větší úložný prostor s 2TB SSD a podporu pro 8K rozlišení, což má zajistit připravenost na budoucnost.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-11-06 v 15.24.39 Snímek obrazovky 2024-11-06 v 15.24.47 Snímek obrazovky 2024-11-06 v 15.24.59 Snímek obrazovky 2024-11-06 v 15.25.06 Snímek obrazovky 2024-11-06 v 15.25.18 Snímek obrazovky 2024-11-06 v 15.25.27 Vstoupit do galerie

Nicméně, uvedení PS5 Pro provází i určité kontroverze. Jednou z nich je cena, která byla stanovena na 699,99 USD (20.290,- Kč), což je o 200 USD více než původní PS5. Tato cenová politika vyvolala debaty mezi hráči o tom, zda jsou nabízená vylepšení adekvátní vyšší ceně. Dalším diskutovaným bodem je absence integrované optické mechaniky, což znamená, že hráči, kteří preferují fyzické kopie her, si budou muset dokoupit externí mechaniku (za zhruba 3 tisíce). Tento krok je vnímán jako posun směrem k plně digitální distribuci her, což ne všichni hráči vítají s otevřenou náručí.

Navzdory těmto kontroverzím se očekává, že PS5 Pro přinese hráčům vylepšený herní zážitek a posune hranice toho, co je na konzolích možné. S ohledem na historii PlayStationu a jeho schopnost inovovat herní průmysl je pravděpodobné, že i tato nová verze si najde své místo na trhu a osloví široké spektrum hráčů, ačkoli jsou ohlasy především negativní.

Nyní se pojďme podívat, co má tato konzole pod kapotou. Jde o:

CPU: x86 64-AMD Ryzen Zen 2, 8 jader/16 vláken, frekvence 3.85 GHz (zůstal beze změny, nicméně nabízí režim zajišťující až o 10 % vyšší frekvenci)

x86 64-AMD Ryzen Zen 2, 8 jader/16 vláken, frekvence 3.85 GHz (zůstal beze změny, nicméně nabízí režim zajišťující až o 10 % vyšší frekvenci) GPU: 16,7 TFLOPS – grafické jádro AMD Radeon RDNA (má o 67% více výpočetních jednotek oproti PS5 a o 28% rychlejší paměť. Celkově umožňuje až o 45% rychlejší vykreslování pro hru, díky čemuž bude zážitek plynulejší)

16,7 TFLOPS – grafické jádro AMD Radeon RDNA (má o 67% více výpočetních jednotek oproti PS5 a o 28% rychlejší paměť. Celkově umožňuje až o 45% rychlejší vykreslování pro hru, díky čemuž bude zážitek plynulejší) Paměť: 16 GB GDDR6 a 2 GB DDR5 (pro neherní úkony)

16 GB GDDR6 a 2 GB DDR5 (pro neherní úkony) Úložiště: 2 TB NVMe SSD

2 TB NVMe SSD Vstupy a výstupy: port USB typu A (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2, port USB typu C (vysokorychlostní USB), port USB typu C (SuperSpeed USB 10Gbps), rozšiřující konektor M.2 SSD, port pro diskovou jednotku

port USB typu A (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2, port USB typu C (vysokorychlostní USB), port USB typu C (SuperSpeed USB 10Gbps), rozšiřující konektor M.2 SSD, port pro diskovou jednotku Síťové připojení: ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, bluetooth 5.1

ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, bluetooth 5.1 Maximální výkon zdroje: 390 W

390 W Rozměry: 388 × 89 × 216 mm

388 × 89 × 216 mm Hmotnost: cca 3,1 kg

cca 3,1 kg Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Dále je na místě zmínit Ray Tracing, který poskytuje dynamičtější odraz a lom světla. Světelné paprsky mají být vykreslovány občas až trojnásobnou rychlostí. Zajímavě zní rovněž AI Upscaling PSSR, jenž využívá technologii strojového učení a poskytne ostrý obraz přidáním značného množství detailů. Přitom se má soustředit na 60 fps.

PlayStation 5 Pro si lze objednat zde