Apple jde po krku Googlu! Webové Apple Maps se dočkaly dalšího zásadního vylepšení

Apple to myslí s vytvořením webové konkurence pro veleoblíbené Google Maps vážně. Poté, co letos v létě světu odhalil webovou verzi svých Apple Maps, byť zatím v beta verzi, do nich totiž nyní přidal další klíčovou funkci, která přidá jeho řešení na konkurenceschopnosti.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-12-18 v 7.59.00 Snímek obrazovky 2024-12-18 v 7.59.27 Snímek obrazovky 2024-12-18 v 7.57.47 Snímek obrazovky 2024-12-18 v 7.58.08 Snímek obrazovky 2024-12-18 v 7.58.49 Vstoupit do galerie

Do webové verze Apple Maps dorazila konkrétně funkce Look Around, což je velmi zjednodušeně řečeno obdoba Google Street View. Apple se totiž v posledních letech intenzivně věnuje snímání měst v mnoha zemích, aby uživatelům umožnil se skrze jeho mapy dokonale podívat na to, jak to na daném místě vlastně vypadá z běžného úhlu pohledu. A jelikož jsou Google Maps právě pro jejich Street View velmi oblíbené, podaří-li se Applu uživatele přesvědčit, že jeho řešení je celkově kvalitnější z hlediska kvality snímků, aktuálnosti či plynulosti při „rozhlížení se“ kolem sebe, může i on svým webovým řešením bezesporu uspět. Webovou verzi Apple Maps si můžete prohlédnout v prohlížeči zde.