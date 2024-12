Je to málo, nebo hodně? Apple prodá do konce roku půl milionu headsetů Vision Pro

Je tomu skoro až k nevíře, ale již za necelé dva měsíce oslaví AR/VR headset Apple Vision Pro svůj první rok na pultech obchodů. Mnoho analytiků tak začíná hodnotit, jak se mu za tento rok prodejně dařilo a jaká může být na základě jeho vstupu do prodeje jeho budoucnost. Pravdou však je, že minimálně ohledně budoucnosti shodu nenachází. Zatímco podle některých analytiků je totiž půl milionu prodaných kusů headsetu za první rok dobrým příslibem do budoucna, který srovnávají s prvním iPhonem, jiní poukazují na to, že headset prodejně pohořel, jelikož ani zdaleka nenaplnil prvotní očekávání Applu. Ten měl totiž údajně počítat s prodeji přes milion kusů za první rok.

Jen pro představu, Apple prodal přibližně 6,1 milionu kusů iPhonu 2G během jeho prvního roku na trhu, tedy od června 2007, kdy byl uveden na trh, do července 2008. Tento model byl revoluční díky svému dotykovému displeji, intuitivnímu uživatelskému rozhraní a propojení s internetem, což zásadně změnilo celý trh mobilních telefonů. Právě s ohledem na jeho následný vliv na trh se smartphony je tak iPhone 2G často srovnáván s Apple Vision Pro. A přestože jsou jeho prodejní čísla ve srovnání s Vision Pro na první pohled úplně jinde, je třeba brát v potaz, že vstupoval do odvětví, které bylo též velikostně úplně jinde než je nyní trh s AR/VR headsety.

Poměrně zajímavé je pak to, že ani leakeři se nemohou shodnout na tom, jak to vlastně s Vision Pro do budoucna bude a to i přesto, že mají od svých zdrojů z dodavatelského řetězce Applu řadu indícií. Zdá se totiž, že ani samotný Apple zatím úplně neví, jaká cesta je ta správná – tedy jestli pro něj je smysluplnější dostat na pulty obchodů plnohodnotnou druhou generaci Vision Pro, nebo se zaměřit na dokončení levnější verze očesané o řadu funkcí, která však bude cenově přívětivější. Ať tak či tak, nejdůležitější je nyní dostat do visionOS App Store dostatek kvalitního obsahu, za kterým budou ochotni lidé „přijít“. Právě zde totiž zatím Apple „tlačí bota“ nejintenzivněji.