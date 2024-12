Blíží se konec bitcoinu? Nový kvantový čip Googlu vzbuzuje hrůzu

Je tomu sice teprve pár dní, co Bitcoin prolomil magickou hranici 100 000 dolarů za jednu minci, na sociálních sítích se ale teď šušká primárně o jeho možném konci. Právě na ten začali někteří uživatelé myslet poté, co Google před pár dny odhalil světu svůj nejnovější kvantový čip Willow s neuvěřitelným výpočetním výkonem, jelikož právě ten by mohl podle některých uživatelů Bitcoin takříkajíc zaříznout. I na základě těchto obav tak hodnota této kryptoměny mírně klesla.

Zejména na sociálních sítích se lze ve velkém dočíst o obavách držitelů Bitcoinu, kteří si myslí, že kvantový procesor Googlu může být schopen prolomit de facto jakékoliv kryptozabezpečení a tedy kryptoměny jako takové zlikvidovat. Tyto obavy jsou však liché, tedy alespoň podle odborníků. Výkon kvantového čipu Googlu je sice mimořádný, avšak na rozšifrovat kryptografická zabezpečení nedokáže ani omylem. V budoucnu sice takový čip dorazit může, nedá se však očekávat, že by se tak stalo v dohledné době.

Kvantová výpočetní technika využívá vlastností subatomárních částic, které vědci zkoumají už desítky let, a zásadně mění způsob, jakým fungují počítače. Zatímco tradiční počítače pracují s bity reprezentujícími buď jedničky, nebo nuly, kvantové počítače využívají kvantové bity, tzv. qubity. Ty mohou být současně v superpozici jedničky a nuly, což jim umožňuje paralelní zpracování obrovského množství informací.

Díky této schopnosti mohou kvantové počítače řešit problémy, které jsou pro klasické počítače prakticky neřešitelné. To zahrnuje například pokročilé úlohy v medicíně, klimatologii nebo vývoji umělé inteligence, stejně jako optimalizaci dopravních systémů či návrh nových materiálů.

Během testů dokázal čip Willow vyřešit extrémně složitý výpočetní problém za pouhých pět minut. Pro porovnání, nejvýkonnějším současným superpočítačům by vyřešení stejného úkolu trvalo déle, než je stáří vesmíru. Na Bitcoin je ale zatím krátký, takže pokud tuto kryptoměnu držíte, strach není na místě.