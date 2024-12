iPhone 17 Air vám vyrazí svou tenkostí dech! Oproti iPhonu 16 Pro „zhubne“ o čtvrtinu

iPhony čeká v příštím roce poměrně zásadní odtučňovací kúra. Minimálně jeden z chystaných modelů má totiž jablíčkářům vyrazit dech svou minimální tloušťkou, díky které se stane nejtenčím iPhonem, který kdy Apple ukázal. Řeč je konkrétně o chystaném iPhonu 17 Air či chcete-li Slim, o jehož vývoji se sušká v kuloárech již dlouhé měsíce a o kterém se nyní zlehka rozpovídal i reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje tentokrát přišly konkrétně s tím, že iPhone 17 Air má být zhruba o 2 milimetry tenčí než iPhone 16 Pro. Ten přitom disponuje tloušťkou 8,25 mm, takže v případě 17 Air by se měl Apple dostat zhruba na 6,25 mm – tedy na zhruba o čtvrtinu menší tloušťku. Doposud nejtenčí iPhone 6 z roku 2014 se přitom pyšní tloušťkou 6,9 mm, takže pokud se Apple skutečně u iPhonu 17 Air dostane na spekulovanou tloušťku, „šestku“ překoná poměrně zásadně. Nejtenčím Apple produktem současnosti se však iPhone 17 Air nestane. Toto prvenství si totiž takřka 100% udrží iPad Pro, který vyráží dech neuvěřitelnou tloušťkou 5,1 mm. Ale kdo ví, třeba se Apple za pár let dostane i sem. Klíčové je pro něj totiž ve výsledku „jen“ vytvořit komponenty, které mu to umožní.