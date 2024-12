iPhone 17 Air: 5 věcí, o kterých se v souvislosti s ním nejčastěji šušká

O tom, že Apple chystá na příští rok nové, tenčí telefony, se mluví již poměrně dlouho. Původně se proslýchalo, že tenká novinka ponese přívlastek „Slim“, o něco později ale začaly poměrně spolehlivé zdroje hovořit o názvu Air. Teorii o jméně Air podpořil například také leaker Jon Prosser nebo analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg. iPhone Air by měl přijít coby nástupce stávající řady Plus.

Podle dostupných informací má iPhone 17 Air disponovat výrazně tenčím designem s hliníkovým šasi a užším Dynamic Islandem. Některé zdroje včetně analytika Ming -Chi Kua nicméně hovoří o titanovém rámu, ovšem s nižším podílem titanu ve srovnání se současnými modely. Zařízení údajně nese interní označení D23 a mělo by přinést ještě další, zatím nespecifikované změny v oblasti designu.

Řada zdrojů se prozatím shoduje na tom, že úhlopříčka displeje iPhonu 17 Air by měla činit 6,6” – tento názor zastává například analytik Ming-Chi Kuo. Naopak Ross Young ze společnosti DIsplay Supply Chain hovoří o úhlopříčce 6,55”. Společnost Apple stále testuje různé návrhy tenčího telefonu, takže velikost displeje se může mezi současností a uvedením zařízení na trh ještě změnit.

Podpora ProMotion

Společnost Apple plánuje rozšířit technologii ProMotion na celou produktovou řadu v roce 2025, včetně modelu iPhone 17 Air. Díky tomu budou všechny modely iPhone 17 schopny zvýšit obnovovací frekvenci na 120 Hz pro plynulejší procházení obsahu a přehrávání videí, když je to potřeba. Dříve nabízely podporu ProMotion pouze Pro modely. ProMotion by také umožnil displeji na iPhone 17 Air snížit obnovovací frekvenci na energeticky úspornější hodnotu až 1 Hz, což by umožnilo trvale aktivní displej, který může zobrazovat hodiny zámku obrazovky, widgety, oznámení a tapetu i tehdy, když je zařízení uzamčeno.