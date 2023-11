Kdy má na iPhonech smysl vypnout ProMotion a kdy nikoliv

Technologie ProMotion je bez jakékoliv nadsázky jedním z hlavních taháků iPhonů řady Pro z posledních let. Plynulejší zobrazování pohybujícího se obrazu i třeba jen při systémovém scrollování, je totiž díky 120Hz obnovovací frekvenci oproti standardním 60Hz základních iPhonů skutečně znát – zejména pak ve chvíli, kdy člověk vidí 60Hz a 120Hz displej vedle sebe. Vyšší obnovovací frekvence však s sebou logicky přináší i vyšší nároky na spotřebu energie, což by se mělo projevit i na celkové výdrži telefonu. Jaká je však realita? Respektive, kdy se vyplatí ProMotion vypnout kvůli snaze prodloužit výdrž telefonu a kdy naopak jeho vypnutí smysl nedává?

Přesně tuto otázku si položil portál Macworld, který se rozhodl otestovat konkrétně ProMotion na iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max. Závěry testů pak jsou více než zajímavé. Hledání odpovědi na výše zmíněné otázky začalo nejprve testem baterie v aplikaci Geekbench 4, který probíhal jednoduše tak, že jednou byl spuštěn s aktivním ProMotion a podruhé s neaktivním (konkrétně pak vypnutým ve Zpřístupnění. Výsledek byl takový, že výdrž baterie byla dle Geekbenche při vypnutém ProMotion o pouhých 5 % lepší, což je vzhledem k celkové výdrži iPhonu docela zanedbatelné. Kdyby totiž byla výdrž telefonu například 10 hodin, vypnutí ProMotion by přineslo navíc jen 30 minut, což za zhoršený uživatelský zážitek zcela určitě nestojí. Kvůli prodloužení výdrže při běžném používání iPhonu tedy ProMotion nemá smysl vypínat.

Fotogalerie iPhone 15 Pro 11 iPhone 15 Pro 12 iPhone 15 Pro 13 iPhone 15 Pro 14 iPhone 15 Pro 15 iPhone 15 Pro 16 iPhone 15 Pro 18 iPhone 15 Pro 20 iPhone 15 Pro 21 Vstoupit do galerie

Kdy však naopak ProMotion smysl vypnout má, je hraní her, tedy jde-li vám o maximalizaci výdrže baterie. Při hraní her, které nabízí plnou podporu 120Hz (což je například Call of Duty: Mobile, PUBM Mobile a tak podobně), je totiž výdrž iPhonu se zapnutým ProMotion o zhruba polovinu nižší než když je ProMotion vypnutý a hry tak běží v maximu na 60Hz. Pokud tedy například cestujete a víte o tom, že si chcete cestu zkrátit hraním her, ale zároveň potřebujete, aby vám iPhone vydržel v provozu co nejdéle, vypnutí ProMotion zde rozhodně smysl má, protože zhoršený uživatelský zážitek bude nahrazen podstatně vyšší výdrží baterie.