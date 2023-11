iPhony 16 (Plus) budou kvůli tomuto nepochopitelnému omezení opět k smíchu

Přestože představení nových iPhonů 15 (Plus) proběhlo teprve nedávno, zraky mnoha jablíčkářů se začínají již pomalu upínat k roku 2024 a tedy iPhonům 16. Jak se však zdá, ty narozdíl od letošní základní modelové řady za moc stát nebudou. Zatímco letos se totiž Apple u iPhonů 15 (Plus) vytasil s pozměněným designem rámečků, Dynamic Islandem či citelně vylepšeným fotoaparátem, v příštím roce mají být změny spíše kosmetické a co víc, některé dlouho očekávané ani nedorazí. A to i přesto, že v roce 2024 bude na jejich nasazení zase o poznání větší tlak.

iPhone 16 by měl vypadat stejně jako iPhone 15 iPhone 15 LsA 28 iPhone 15 LsA 27 iPhone 15 LsA 26 iPhone 15 LsA 25 iPhone 15 LsA 24 iPhone 15 LsA 23 iPhone 15 LsA 22 iPhone 15 LsA 21 Vstoupit do galerie

Když Apple před dvěma roky přišel u iPhonů 13 Pro (Max) s podporou ProMotion displeje (tedy s variabilní obnovovací frekvencí v rozmezí 10 až 120Hz), jablíčkáři byli přesvědčení o tom, že nebude trvat dlouho a tato novinka dorazí i na základní iPhony. Řada 14 jí však nepřinesla, 15 taktéž ne a nyní spolehlivý leaker yeux1122 přišel s informacemi, že se 120Hz obnovovací frekvencí displeje nepočítá Apple ani u iPhonů 16 (Plus). Přitom již letos či loni byl Apple kritizován za to, že základním iPhonům s cenovkou nad 20 tisíc korun upírá jednu z již zcela standardních vychytávek klidně i o polovinu či dvě třetiny levnějších Androidů. Jak se však zdá, kritika mu v tomto směru absolutně nevadí a ProMotion tedy raději ponechá jako exkluzivitu pro řadu Pro, než aby své fanoušky potěšil a dodal jí i základním iPhonům, které by díky ní vlastně „jen“ dohnaly manko, které nabraly za levnějšími Androidy. Příští rok tedy bude v tomto směru na vtípky opět výživný.