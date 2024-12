Další herní pecka pro na Macy! Ode dneška si na nich zahrajete Prince of Persia: The Lost Crown

Časy, kdy se na Macích nedaly zahrát opravdu kvalitní hry, jsou zřejmě již ty tam. Čím dál tím víc vývojářských studií totiž na jablečné počítače portuje své AAA hry, přičemž dalším povedeným kouskem, který si lze nyní na macOS zahrát, je Prince of Persia: The Lost Crown z dílny Ubisoftu. Právě ten totiž dorazil dnes v noci do App Store.

Prince of Persia: The Lost Crown je akční plošinovka vyvinutá a vydaná společností Ubisoft. Hra se vrací ke svým kořenům a nabízí bohatý mix akrobatických pohybů, intenzivních soubojů a hádanek. Hráč se ujímá role nového hrdiny jménem Sargon, mladého a talentovaného válečníka z elitní skupiny zvané „Bezejmenní.“ Příběh se odehrává v mystickém světě inspirovaném starověkou perskou mytologií, kde Sargon pátrá po pohřešovaném princi. Hra kombinuje moderní herní mechaniky s tradičními prvky série, jako jsou časové manipulace a parkour.

Grafický styl je svěží a barevný, čímž hra odlišuje od temnějších předchůdců. Dynamické souboje využívají různé zbraně, schopnosti a strategii, což hráčům umožňuje přizpůsobit svůj styl boje. Hádanky a pasti testují nejen reflexy, ale i logické myšlení. Soundtrack hry je inspirován tradičními perskými motivy a vytváří podmanivou atmosféru. The Lost Crown slibuje být poutavým dobrodružstvím pro fanoušky série i nové hráče.

Jediný drobný háček je v tom, že abyste hru na Macu rozjeli, je třeba mít alespoň model s čipem M1. Pokud tento požadavek splňujete, můžete se dát vesele do hraní. Za 519 Kč se totiž jedná o velmi zábavnou hru.

Prince of Persia: The Lost Crown lze za 519 Kč stáhnout zde