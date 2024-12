Apple chce na iPhony, iPady a Macy dostat více Akčních tlačítek! Má to ale háček

Akční tlačítko bylo jednou z největších novinek loňských iPhonů 15 Pro a přestože se toho za rok moc nenaučilo, Apple jej nasadil letos i u základních „šestnáctek“, aby tak své iPhony sjednotil. A jak se zdá, idea naprogramovatelného tlačítka se mu zalíbila natolik, že do budoucna uvažuje o tom, zda by nemělo smysl něco podobného nasadit na jeho produkty v podstatně větší míře. Jinými slovy, na iPhony, iPady a Macy dost možná dorazí další akční tlačítka. Tedy, jak se to vezme.

Portál PatentlyApple upozornil před pár hodinami na registraci velmi zajímavé patentové přihlášky, ve které se Apple zabývá právě možností rozšířit akční tlačítka a jejich využití. Poměrně překvapivě však nejde cestou navyšování jejich počtu ve smyslu přidání fyzických tlačítek, ale spíše směrem k možnosti přeprogramovat si funkce na stávajících tlačítkách. Jinými slovy, v budoucnu bychom například nemuseli bočními tlačítky + a – regulovat hlasitost, ale na jednom bychom mohli mít spuštěné například vytáčení určitého kontaktu, na druhém pak třeba spuštění aplikace Domácnost.

Podle Applu by měla akční tlačítka vytvořená ze stávajících prvků haptickou odezvu a je dost možné, že by fungovala podstatně zajímavějším způsobem než tomu je nyní u současné verze akčního tlačítka na iPhonech. Konkrétně by mohla tlačítka spouštět jednotlivé úkony na základě toho, co s nimi uděláte – tedy zda je například podržíte, vícenásobně stisknete a tak podobně. Zkrátka a dobře, k dispozici bychom měli díky tomuto upgradu daleko více možností fyzického ovládání, což by se mohlo v určitých situacích hodit. Zda se Apple odhodlá k realizaci či nikoliv ale samozřejmě ukáže až čas.