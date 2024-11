Předběhl Microsoft Apple? Tuto softwarovou novinku bychom si na Macích přáli zřejmě všichni

Myslíte si, že inovativní funkce přináší do svých operačních systémů jen Apple? Chyba lávky! Velmi zajímavé vychytávky je totiž schopen dodávat i Microsoft, byť se mu to s nimi leckdy „na první dobrou“ tak úplně nepovede. Přesně to je i případ funkce Microsoft Recall, která na PC s Windows velmi zjednodušeně řečeno zaznamenává vše, co se na nich děje, následně jsou tato data pomocí AI roztříděna a uživatel má poté díky tomu možnost se „vracet v čase“.

Pokud vám tato funkce připomíná svým způsobem Time Machine, jste poměrně daleko od pravdy. To proto, že zatímco Time Machine umožňuje vyloženě zobrazovat starší verze určitého souboru, protože se jedná o zálohovací nástroj, Microsoft Recall je spíše jakýmsi hloubkovým záznamem dění na obrazovky. A to se vším všudy – dokáže vám totiž třeba i zobrazit webovou stránku, kterou jste v minulosti navštívili a která byla následně smazána, stejně jako vám umožňuje znovu si přehrát online meetingy a tak podobně.

Je sice pravdou, že zprvu byla tato funkce tvrdě kritizovaná bezpečnostními experty, kteří v ní viděli vekou bezpečnostní hrozbu, což ostatně potvrdilo i její preview, Microsoft jí však díky odkladu vydání dokázal z hlediska bezpečnosti dostat na velmi dobrou úroveň, díky čemuž by tak nemělo hrozit, že pokud se počítače s Microsoft Recall zmocní hacker, bude schopen si rázem přehrát vše, co uživatelé na počítači dělali. Je nicméně jasné, že kdyby se podobným směrem vydal Apple, bezpečnostní ochrana bude ještě podstatně robustnější – ostatně, jak je jeho zvykem. Doufejme tedy, že se v budoucnu něčeho podobného dočkáme i od Applu a používání Maců se díky tomu opět zpříjemní a zjednoduší.