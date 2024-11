Apple: O podpoře Apple Intelligence u čipů M1 jsme rozhodli už před 7 lety!

Podpora Apple Intelligence u čipů Apple Silicon se může zdát být novinkou, ve skutečnosti se ale jedná o výsledek dlouhodobého a systematického úsilí na tomto poli. Odhalil to nedávný rozhovor pro podcast s názvem Circuit, kterého se coby hosté zúčastnili Tom Boger a Tim Millet ze společnosti Apple.

Rozhovor pro zmíněný podcast se tematicky točil především kolem jablečných čipů Apple Silicon, a přišla v něm mimo jiné řeč také na souvislosti mezi technologií umělé inteligence a prací společnosti Apple na vlastních čipech. Posluchači podcastu se mohli dozvědět například to, že první Neural Engine vznikl coby rozšíření ambicí společnosti Apple v oblasti výpočetní fotografie. Klíčové rozhodnutí v tomto směru padlo již v roce 2017:„Představili jsme Neural Engine již v roce 2017. V tomto roce se ale stala ještě jedna věc. Byl publikován článek s názvem Attention is All You Need. Můj tým mu věnoval pozornost […] A tak jsme začali pracovat na nové architektuře našeho Neural Engine ve chvíli, kdy jsme ho začali dodávat, takže v roce 2020, kdy jsme vydali M1 do křemíkového přechodu Apple, jsme byli v pozici, kdy jsme byli schopni tyto sítě provozovat. To znamenalo, že když jsme představovali Apple Intelligence, mohli jsme se zavázat, že bude fungovat na všech Macích s Apple Silicon,“ zaznělo v rozhovoru.

Apple Intelligence sice v roce 2017 neexistovala, ale právě díky tomu, že odpovědné týmy Applu provedly změny v Neural Engine hned, je dnes možné na Macích 2020 provozovat nový software. Celý rozhovor je k dispozici na Apple Podcastech.