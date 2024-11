Poslechněte si 100 nejvyhledávanějších skladeb přes Shazam

Když Apple koupil před pár lety Shazam, který už byl v té době nejoblíbenější aplikací pro rozpoznávání hudby, bylo prakticky každému jasné, že se dají od této akvizice čekat velké věci. A tak se také stalo. Apple totiž Shazam poměrně rychle integroval hluboko do systému, díky čemuž tak lze nyní hudbu rozpoznávat skrze ikonu v ovládacím centru, a doladil řadou dalších příjemných upgradů, díky kterým je hledání hudby ještě snažší. Neopomněl ani zlepšení celkového designu, který je nyní mnohem bližší jeho nativním aplikací. Nedávné oznámení toho, že Shazam překonal hranici 100 miliard rozpoznaných písniček, tak zřejmě nikoho moc nepřekvapilo.

Jelikož je Shazam k dispozici již řadu let a to jak na iOS, tak i Androidu a jeho obliba ne obrovská, čím dál tím víc se ukazuje, jak dobrá koupě to ze strany Applu byla. Je sice pravda, že například reklamy v aplikaci nevidíte, ale vzhledem k tomu, že vás přes ní dokáže Apple přesměrovat na předplacení Apple Music, jelikož po rozpoznání skladby zpřístupní jen její část, ve výsledku se pro něj jedná o další z důležitých prvků jeho úspěchu na poli služeb.

Pokud vás pak zajímá to, jaké skladby se přes Shazam nejvíce „shazamovaly“, i to je nyní venku. Stovka nejvyhledávanějších skladeb na Shazamu je nyní k poslechu na Apple Music. Přejeme příjemný poslech.