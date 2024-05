Do Shazamu dorazila jedna z nejlepších novinek posledních let

Poté, co Apple koupil v roce 2018 oblíbenou aplikaci pro rozpoznávání hudby s názvem Shazam, dorazila do ní řada užitečných vychytávek a novinek, které uživatelům zpříjemňují její využívání. Jednu takovou přidal Apple do aplikací i nyní a nutno podotknout, že se jedná opět o velmi příjemnou vychytávku.

Shazam ve verzi 17.11 přináší konkrétně podporu živých aktivit, což ve své podstatě znamená, že se Shazam konečně naučil pracovat s Dynamic Islandem iPhonů 14 Pro a 15 (Pro). „Se živými aktivitami budete v obrazem i když hudbu vyhledáváte na pozadí. To se hodí, když děláte víc věcí najednou nebo identifikujete hudbu v jiných aplikacích,“ stojí konkrétně v popisu aktualizace. Jste-li tedy vášnivými „shazamery“ i vy, nová aktualizace vás zaručeně potěší. Přeci jen, stojí opravdu za to.