O čem se šeptá u Applu: Chytrá domácí kamera, rozměry iPhone 17 Air a Vision Pro 2 se zpozdí

Jablíčkáři mohou již delší dobu přidávat do nativní aplikace Domácnost také nejrůznější chytré zvonky a kamery. Nyní to vypadá, že bychom se v dohledné době mohli dočkat domácí kamery přímo z dílny společnosti Apple. V našem dnešním souhrnu bude dále řeč o tom, že iPhone 17 Air možná nemusí být tak ultratenký, jak se původně předpokládalo, a že na druhou generaci headsetu Vision Pro si nejspíše počkáme o něco déle.

Vision Pro 2: Na další generaci si ještě počkáme

Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že si na příchod druhé generace headsetu Vision Pro budeme muset ještě nějaký čas počkat. Uvádí to analytik společnosti Bloomberg Mark Gurman v nejnovějším vydání svého newsletteru s názvem Power On. Podle Gurmana by druhá generace Vision Pro s výkonným čipem M5 mohla být uvedena až v roce 2026. Gurman dále uvedl, že druhá generace Vision Pro se zaměří především na interní změny, zejména na upgrade na zatím neohlášený čip M5. Toto zařízení je nyní údajně ve fázi aktivního vývoje a Gurman podle svých slov očekává jeho uvedení mezi podzimem 2025 a jarem 2026. Analytik Ming-Chi Kuo se nicméně spíše přiklání k názoru, že Apple svůj Vision Pro s čipem M5 a podporou Apple Intelligence vydá již v roce 2025. Současný headset Vision Pro první generace využívá čip M2, který byl představen v roce 2022. Do roku 2026 budou pravděpodobně již na obzoru čipy řady M6. Poslední zprávy naznačují, že druhá generace Vision Pro bude z velké části využívat zásoby dílů z první generace s „omezenými změnami fyzického designu“.

Domácí kamera od Applu a AirPods s hromadou zdravotních funkcí

Renomovaný analytik dodavatelského řetězce Apple, Ming-Chi Kuo, ve svém nedávném blogovém příspěvku odhalil dva nové produkty, které Apple plánuje uvést na trh v následujících letech: chytrou domácí kameru a aktualizované AirPody s rozšířenými zdravotními funkcemi. Kuo uvedl, že hromadná výroba chytré domácí kamery Apple by měla začít v roce 2026 a společnost si klade za cíl dlouhodobě prodat desítky milionů kusů. Kamera bude mít bezdrátové připojení a hloubkovou integraci s Apple Intelligence a Siri, ale další konkrétní funkce zatím nebyly zmíněny. Předchozí zvěsti naznačovaly, že Apple plánuje uvést chytrý domácí displej, ale očekává se, že toto zařízení bude uvedeno již v roce 2025. Není tedy jasné, zda je kamera z roku 2026, kterou Kuo zmínil, stejným produktem. Pokud jde o AirPody, Kuo jednoduše uvedl, že budoucí modely sluchátek budou mít „více zdravotních funkcí“ podobně jako Apple Watch. Hlavním dodavatelem by podobně jako u zmíněné kamery měla být čínská společnost Goertek.

iPhone 17 Air možná nebude tak tenký, jak jsme očekávali

Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že plánované ztenčení modelu iPhone 17 Air nemusí být tak výrazné, jak se původně předpokládalo. Účet s názvem „yeux1122“ na korejské platformě Naver uvedl s odvoláním na zdroje z oboru, že při výrobě tenké baterie pro iPhone 17 narazil na problémy. Ztenčení zařízení bylo závislé na výrobě tenčí baterie, ale Apple nyní čelí technickým komplikacím. Jedním z hlavních problémů jsou náklady a Apple údajně nyní přechází na stávající bateriovou technologii. V důsledku toho nebude baterie iPhone 17 Air tak tenká, jak si Apple původně pro nový design zařízení představoval. Nyní by měla být baterie iPhone 17 Air údajně kolem 6 mm tlustá, což naznačuje, že samotné zařízení bude také tlustší. Nejtěnčím iPhonem byl dosud iPhone 6 s tloušťkou 6,9 mm, což znamená, že iPhone 17 Air pravděpodobně nebude výrazně tenčí než vlajková loď z roku 2014. Očekává se, že iPhone 17 Air bude uveden na trh na podzim 2025 s čipem A19, jedním zadním fotoaparátem a displejem ProMotion pro obnovovací frekvenci až 120 Hz.