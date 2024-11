O čem se šeptá u Applu: Nový hardware na obzoru a budoucnost Apple Glasses

Tento týden se – pro někoho možná překvapivě – začalo znovu mluvit o budoucích Apple Glasses. Tento produkt byl žhavým tématem před několika lety, než mu ustoupily spekulace a posléze také vydání první generace jablečného headsetu Vision Pro pro smíšenou realitu. V dnešním souhrnu toho, o čem se šeptá v souvislosti se společností Apple, bude kromě zmíněných Apple Glasses řeč také o budoucích nových produktech od Applu včetně nové generace Studio Display.

Studio Display a další nové produkty na obzoru

Apple opět překvapuje. Podle nejnovějších zpráv se zdá, že cupertinská společnost pracuje na vývoji 90Hz displejů, které by mohly být použity v budoucích verzích Studio Display, iPad Air a 24″ iMacu. Všechny tyto produkty v současnosti využívají 60Hz obnovovací frekvenci. Informace o této technologii pochází od anonymního zdroje, který kontaktoval podcast Upgrade. Podle tohoto zdroje Apple pracuje na LCD displeji s vyšší obnovovací frekvencí kolem 90Hz a plánuje tuto technologii implementovat do několika svých produktů. Tento vývoj by byl obzvláště zajímavý pro Studio Display, který od svého uvedení na trh v březnu 2022 neobdržel žádnou hardwarovou aktualizaci. Mnoho uživatelů Apple doufalo, že do konce roku 2024 uvidí aktualizovaný model s mini-LED technologií a podporou ProMotion. Pro Display XDR také zůstal od svého debutu v roce 2019 nezměněn. Analytik Ross Young, známý svými přesnými předpověďmi o displejích Apple, v dubnu 2023 oznámil, že Apple zrušil plány na 27″ monitor s mini-LED podsvícením. Tento zrušený projekt, který mohl být příští generací Studio Display, měl zahrnovat použití technologie ProMotion s obnovovací frekvencí až 120Hz. Dříve Young předpokládal, že takový displej bude uveden na trh v roce 2022, ale k vydání nikdy nedošlo. Podle anonymního zdroje by se 90Hz displej měl poprvé objevit v příští generaci iPadu Air M3, který se očekává začátkem roku 2025, a poté se rozšíří i na další produkty. 24″ iMac, který právě obdržel aktualizaci M4, se pravděpodobně tohoto vylepšení displeje nedočká dříve než koncem roku 2025. Současný Studio Display je vybaven 27-palcovým 5K LCD panelem s 60Hz obnovovací frekvencí, širokou barevnou paletou P3 a maximálním jasem 600 nitů.

Dočkáme se nových Apple Glasses?

Apple se zdá být stále více zainteresován v oblasti chytrých brýlí. Podle zprávy Marka Gurmana z agentury Bloomberg cupertinská společnost průběžně zkoumá možnosti a nyní dokonce provádí interní průzkum mezi svými zaměstnanci. Tým pro kvalitu produktových systémů Apple rozeslal zaměstnancům e-mail, ve kterém vyzval k účasti na „nadcházející uživatelské studii se současnými chytrými brýlemi na trhu“. Podle Gurmana je tento postup u Applu poměrně běžný. Využití interních zaměstnanců umožňuje společnosti udržet své plány v tajnosti, což by nebylo možné při náboru veřejnosti. Ačkoli je finální produkt ještě daleko, Apple zvažuje výrobu chytrých brýlí podobných Meta Ray-Ban. Teoreticky by se mohlo jednat o jednoduché brýle s kamerou, integrací Siri, vestavěnými reproduktory pro poslech hudby a potenciálně i zdravotními funkcemi. V podstatě by se jednalo o vylepšenou verzi AirPods s dalšími schopnostmi. Chytré brýle s kamerou, reproduktory a AI by pro Apple byly relativně snadné k výrobě a mohly by být cestou ke zvýšení zisku z nositelné elektroniky, zatímco společnost pokračuje ve vývoji brýlí s rozšířenou realitou.