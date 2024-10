O čem se šeptá u Applu: Nové iPady, Magic Mouse a další příslušenství

Společnost Apple tento měsíc prostřednictvím oficiální tiskové zprávy představila svůj nový iPad mini sedmé generace. Po tomto představení si mnoho uživatelů začalo klást otázku, zda a kdy se dočkáme také základního iPadu, ideálně s podporou Apple Intelligence. Nejen o tomto tématu bude řeč v našem dnešním souhrnu.

Základní iPad s podporou Apple Intelligence

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg se nejlevnějšího iPadu z dílny společnosti Apple s funkcemi Apple Intelligence dočkáme na konci roku 2025. Gurman ve svém nejnovějším zpravodaji Power On uvedl, že se očekává, že iPhone SE získá funkce Apple Intelligence v březnu 2025, přičemž později v průběhu daného roku by měl přijít na řadu základní iPad. Gurman dále navrhl, že téměř každé zařízení bude do roku podporovat Apple Intelligence. Tento časový harmonogram ukazuje významnou mezeru od poslední aktualizace vstupního iPadu, která se uskutečnila v říjnu 2022. Zpožděná aktualizace by mohla být způsobena technickými požadavky na implementaci funkcí AI do cenově dostupného zařízení. Současný iPad 10. generace je osazen čipem A14, který byl poprvé použit v řadě iPhone 12, a pomalu se stává zastaralým. Logickou volbou pro další iPad je čip A16, který byl použit v modelech iPhone 15, ale pokud chce Apple učinit Apple Intelligence co nejdostupnější, pravděpodobně by byl nutný čip A17 Pro nebo A18.

Apple plánuje vydání nové generace Magic Mouse, Magic Trackpadu a Magic Keyboard

Společnost Apple možná již brzy představí nové verze Magic Mouse, Magic Keyboard a Magic Trackpadu. Svědčí o tom od, nalezený v operačním systému iOS 18.1 RC. V kódu zmíněného softwaru se našly odkazy na nový Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 a hned několik typů klávesnice Magic Keyboard – s Touch ID, bez Touch ID, s numerickou klávesnicí i bez ní. I když v iOS 18.1 nejsou žádné informace o tom, co očekávat od těchto zařízení, dá se předpokládat, že budou osazeny porty USB-C. Apple by také mohl přesunout umístění portu na Magic Mouse, protože Lightning port umístěný na spodní straně zařízení byl dlouho předmětem výsměchu a stížností. Apple s největší pravděpodobností představí nové příslušenství společně s novými modely M4 Mac. Zvěsti naznačují, že Apple plánuje uvést verze M4 MacBook Pro, Mac mini a iMac ještě v průběhu tohoto roku.

Fotogalerie #2 Magic Keyboard s Touch ID 5 Magic Keyboard s Touch ID 4 iMac Pro Space gray magic keyboard trackpad FB Apple Magic Mouse 2 5 Apple Magic Mouse 2 1 Apple Magic Mouse 2 6 Apple Magic Mouse 2 4 apple_new-imac-spring21_magic-mouse-colors_04202021 Vstoupit do galerie

Digitální autoklíče od Tesly

Společnost Tesla minulý týden aktualizovala svou aplikaci pro iPhone novými ovládacími prvky Control Center v iOS 18. Kromě toho nejnovější verze aplikace přidala skryté kódové odkazy na nadcházející verzi aplikace pro Apple Watch. Zmíněný kód naznačuje, že bude možné použít Apple Watch jako digitální autoklíč k dálkovému odemknutí kompatibilních vozidel Tesla. V současné době je tato funkce dostupná pouze prostřednictvím neoficiálních aplikací třetích stran pro Apple Watch v App Store a již několik let je také možné použít iPhone jako klíč k autu Tesla. Letos začátkem roku se generální ředitel Tesly Elon Musk zdál být otevřený tomu, že Tesla vydá aplikaci pro Apple Watch, a kód potvrzuje, že vývoj je v plném proudu. Není jasné, kdy bude aplikace vydána, pokud se přesune ze fáze interního vývoje.