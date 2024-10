Apple testuje u iPhonů 17 Pro zbrusu nové tlačítko! K čemu má sloužit?

Na iPhony dorazí dost možná v příštím roce další nové tlačítko. Poté, co jsme se v loňském roce dočkali uvedení akčního tlačítka, které u iPhonů nahradilo klasický přepínač tichého a hlasitého režimu, a letos pak příchodu tlačítka Ovládání fotoaparátu, má Apple podle zdrojů leakera Majin Bu v současnosti u prototypů iPhonů 17 Pro testovat další novinku.

Nové tlačítko bude zřejmě typově shodné s tím, které Apple letos představil pro ovládání fotoaparátu. Zřejmě by tedy bylo víceúrovňové, díky čemuž by si tak mohl člověk přes něj na telefonu zaktivovat vícero věcí. Co se pak týče umístění, u testovaných verzí má novinka nahrazovat nynější fyzická tlačítka pro regulaci hlasitosti spolu, přičemž k dispozici má být i dlouhá verze tohoto prvku nahrazující i akční tlačítko. Využitelnost novinky je tak víceméně jasná – fungovala by jakožto modernější regulátor hlasitosti zřejmě s možností ještě snažšího přepínání režimů, stejně jako by mohla nahradit akční tlačítko. V jeho případě by pak mohl být tento upgrade dost prospěšný, jelikož by jiný typ tlačítka mohl umožnit vykonávat daleko víc akcí než co nyní umožňuje fyzické tlačítko. Je nicméně samozřejmě třeba počítat s tím, že se zdroje leakera dostaly jen k pár prototypům ze spousty, se kterými Apple pracuje. Nové tlačítko se tak na iPhonech 17 Pro nakonec objevit nemusí.