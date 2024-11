Google Maps vám nyní mohou pomoci i s nákupem vánočních dárků

S Google Maps se ve svém životě setkal snad každý. Jedná se totiž o suverénně nejoblíbenější mapovou aplikaci na světě, které dává mnoho lidí přednost i před Apple Maps, Waze a tak podobně. Toho si je sice Google velmi dobře vědom, naštěstí však takříkajíc neusíná na vavřínech a snaží se neustále svou aplikaci vylepšovat, aby z ní byla čím dál tím komplexnější záležitost a uživatelé tedy byli schopni skrze ní dělat víc a víc věcí. A právě to se mu ve výsledku daří i jeho nejnovějším updatem.

Do Google Maps nyní konkrétně přichází možnost vyhledávat skrze ně produkty. Vše přitom funguje naprosto jednoduše – stačí, když do vyhledávacího pole napíšete, jaký produkt přesně hledáte, a Google Mapy vám zobrazí obchody kolem vás, které by měly danou věc nabízet. Schopny jsou přitom dle slov Googlu tímto stylem nalézt například elektroniku, domácí potřeby, potraviny či dárky na poslední chvíli.

Dalším upgradem, který si Google připravil pro svou mapovou aplikaci, je real-time zobrazování problémů způsobených počasím. V navigaci a potažmo mapách jako takových byste tedy měli vidět v reálném čase například zaplavené oblasti, zóny se sníženou viditelností kvůli smogu a tak podobně. Uživatele MHD zase potěší přidání zpráv ohledně zpoždění spojů či lepšího zaznačení vstupu do metra spolu s alternativními trasami k nim. Jak má však Google ve zvyku, novinky zavádí ve vlnách a je tedy možné, že je zatím ve své aplikaci ještě nevidíte. Ani my v redakci jsme k nim v době psaní tohoto článku neměli přístup.