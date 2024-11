Na MacBooky Air míří OLED displej! Nebude to ale hned

Poté, co Apple v minulosti (takřka) kompletně přešel u iPhonů na OLED displeje z klasických LCD a letos započal tento přechod i u iPadů, je prakticky jasné, že totéž čeká v budoucnu i Macy. Ostatně, v souvislosti s MacBooky Pro slýcháme spekulace o nasazení OLED displejů již opravdu dlouho a je skoro až překvapivé, že se Apple k tomuto kroku ještě neodhodlal, když dle všeho na tomto typu panelů pro MacBooky pracuje. Nebudou to však v žádném případě jen MacBooky z řady Pro, které se OLED displeje dočkají.

Průmyslové zdroje asijského portálu The Elec informovaly před pár hodinami o tom, že se Apple i nadále drží plánu dostat OLED displeje nejen na MacBooky Pro, ale taktéž na MacBooky Air. Pro ty měl mít dokonce již s výrobci displejů předdomluvený termín uvedení těchto strojů na trh ve snaze s předstihem si zajistit dostatečné výrobní kapacity. Nyní však bohužel přišla zpráva, že z původních plánů sešlo. Prvotní vize Applu měla být představit MacBooky Air s OLED displeji v průběhu roku 2027, což měl však nyní minimálně o rok odložit. Přesný důvod sice není znám, šušká se nicméně o tom, že se odložením nasazení OLED displejů snaží „koupit“ čas pro levnější panely. OLED displeje totiž postupem času zlevnějí a zrovna u MacBooků Air je klíčové, aby je byl Apple schopen získat za co nejnižší cenu, která by umožnila zachovat prodejní cenu této generace stále nízko. Ve výsledku je tak dost možná odložení dobrou zprávou.