GB OPERATOR: Čtečka Game Boy Cartridge, díky které si zahrajete hry na vašem Macu nebo PC!

Pro milovníky her z Game Boy, Hame Boy Color nebo Game Boy Advance je čím dál tím těžší si zahrát oblíbené hry z těchto konzolí. Pokud nemáte originální konzoli, která navíc musí být po těch 30 letech stále v top stavu, aby na ni vůbec šlo hrát, máte možnost pustiti hry na nějakých pofidérních emulátorech, které se stejně dřív nebo později stanou terčem žalob ze strany Nintenda nebo vydavatelů her. Existuje však jedno unikátní řešení, a to je čtečka cardridgí pro Game Boy, Game Boy Color a Game Boy Advance, kterou přes USB připojíte ke svému Macu nebo PC, na kterém může běžet MacOS, Linux nebo Windows.

Poté již jen stačí zasunout do čtečky Cartridge, nainstalovat aplikaci pro spuštění her, která je dostupná na všechny tři zmíněné operační systémy a hrát, dokud vás hra neomrzí. Samozřejmě zařízení obsahuje i možnost uložení pozice, takže jakmile hru přestanete hrát, zahrajete si jinou a opět se vrátíte k té původní, pokračujete tam, kde jste skončili. Takovou perličkou je pak možnost připojení původní 16K (ano opravdu se jedná o kilopixely) kamery pro GameBoy nebo zapisování dat na prázdnou Cartridge. Pokud jste milovníky retro hraní a máte doma nějaké ty cartridge se hrami, pak nezbývá než si na epilogue.co tuto vychytávku pořídit.