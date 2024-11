Apple přiznal problém s foťáky iPhonů 14 Plus! Nabízí opravu zdarma

Apple před pár desítkami hodin oficiálně přiznal možné problémy s foťákem iPhonů 14 Plus s tím, že v případě potřeby nabízí opravu zcela zdarma. Problém spočívá konkrétně v tom, že telefon z blíže nespecifikovaného důvodu nezobrazí náhled snímku pořízeného skrze zadní fotoaparát telefonu. A ačkoliv by zřejmě leckdo řekl, že když se jedná „jen“ o nezobrazení náhledu fotky, bude problém v softwaru, opak je pravdou. Apple totiž musí řešit problém hardwarovou opravou.

Podle informací z čerstvě spuštěného opravárenského programu se dotyčná chyba objevuje u zařízení vyrobených mezi 10. dubnem 2023 a 28. dubnem 2023 s tím, že zde si můžete zkontrolovat skrze sériové číslo, zda máte na bezplatnou opravu nárok či nikoliv. Ta by pak byla provedena v jakémkoliv autorizovaném servisu Applu, kterých je v Česku i na Slovensku poměrně dost. Uživatelé, kteří již za opravu zaplatili, si pak mohou nechat od Applu vrátit peníze s tím, že si o ně mohou zažádat buď mailem, nebo telefonicky přes infolinku. Jediné, na co je třeba myslet, je, že nový program se vztahuje na způsobilé modely iPhonů 14 Plus po dobu tří let od prvního prodeje dané jednotky.

Problém s foťákem iPhonu 14 Plus vám pomůže vyřešit například autorizovaný servis CCC.sk