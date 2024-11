Apple do dnešního dne nedokázal opravit tuto 17 let starou chybu

Jak dlouho si myslíte, že by mělo trvat opravit nějakou softwarovou chybu? Dny, měsíce nebo snad roky? Chybu, o které vám nyní řeknu se Applu nepodařilo opravit ani po 17 letech. Je totiž přes 17 let co používám sestavu iMac a připojený druhý displej. Nejprve to byl 24″ Apple LED Cinema Display, který později vystřídal 27″ Apple Thunderbolt display a ten následně před pár lety nahradilo to nejlepší co kdy Apple vyráběl, tedy Apple Pro Display XDR. Za tu dobu se vystřídal nespočet operačních systémů a také jsem používal řadu iMaců. Od první chvíle až do dnes mě a nejsem rozhodně sám, trápí chyba, kdy si nastavíte jako primární displej externí monitor a na tom pak máte Dock a také primární menuBar

Bohužel díky neznámé chybě se čas od času stane, že se vám z primárního displeje stane sekundární a vy musíte jít do nastavení, uspořádání displejů a zde opět změnit, který monitor je primární a který sekundární. Bohužel ani po 17 letech Apple nedokázal opravit chybu, která způsobuje, že se toto vámi nastavné uspořádání z ničeho nic jednou za čas změní. V mém případě problém nastává tak dvakrát za měsíc.