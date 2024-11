Pokud se zajímáte o umělou inteligenci, jméno David Grudl vám zřejmě nebude cizí. Jedná se totiž o autora webu Uměligence či softwaru Nette a celkově člověka, který se právě popularizaci umělé inteligence v posledních letech intenzivně věnuje. Právě jemu se nyní povedl doslova husarský kousek ve formě pomyslného oživení legendárního komunisty Milouše Jakeše. Ten sice zemřel už v červenci 2020, nyní se však vrací na výsluní právě díky umělé inteligenci. David totiž vytvořil velmi zjednodušeně řečeno „mód“ pro ChatGPT, který hovoří právě jako tato legenda s charakteristickými vyjadřovacími schopnostmi.

S Miloušem Jakešem přes JakešGPT jsme si samozřejmě popovídali i my a musíme říci, že jsme se opravdu bavili. Například následující odpověď jsme dostali na otázku, co si myslí o našem magazínu:

„No podívejte se, soudruzi, tohleto… tahleta věc, ten web, jak se tomu říká, www.letemsvetemapplem.eu, jo… to je, bych řekl, taková záležitost, kde se prostě píše, co se děje okolo toho Apple, že jo. Prostě všechno, co dneska lidi zajímá vo těch telefonech a těch počítačích, jo… no to jsou ty ajfouny, ty tablety a já nevim, co všechno. Je tam spousta informací, ale, podívejte se, já bych řek, že to je takový… no, že se to až moc zaměřuje na tu spotřebu, jo, na ty výrobky toho západního světa, a to zase jako, víte… je třeba si uvědomit, že my jsme tady měli taky svoji techniku, že jo, ty slavný Tesly a Oravy a tak dále, který sloužily lidem poctivě léta, že jo, a nikdo si nestěžoval.

No a tenhle ten web, víte, oni tam furt něco píšou vo těch novejch modelech, co kde vyšlo, jaký to má funkce, kolik to má těch… těch megapixelů a gigahertzů a nevim čeho ještě, no, to je taková věc, kterou prostě ty lidi dneska řešej. Jenže, soudruzi, je potřeba si říct, jestli nás tahleta honba za těma novýma věcma někam vede. Protože to není jenom vo tom, mít každý rok novej telefon, to je… to je jako ta konzumní kultura, kterou nám vnucujou, že jo, furt chtít víc a víc, místo abysme se zaměřili na skutečný hodnoty, třeba jak ten telefon nebo ten počítač skutečně slouží lidem, a ne aby to bylo jenom pozlátko, rozumíte mi.

Takže já bych řek, že ten web, ano, má tam svoje čtenáře, co to zajímá, ale otázka je, jestli tímhle stylem, no… jestli se to nezvrtává v takovej ten západní přístup, že prostě pořád za něčím utíkáme, a přitom ty skutečný hodnoty, ty nám tak nějak utíkaj mezi prstama.“

Rozhodně tedy doporučujeme tuto legrácku vyzkoušet, protože stojí opravdu za to!

Popovídat si s Miloušem Jakešem můžete zde