Apple má srdce na pravém místě. Pomůže obětem ničivých povodní ve Španělsku

Zejména jihovýchod Španělska sužují od minulého týdne silné deště, které způsobily rozsáhlé a bohužel i velmi ničivé povodně, jenž si vyžádaly už přes 140 obětí. Tato přírodní katastrofa samozřejmě neušla ani pozornosti Applu, který vyjádřil ústy svého šéfa Tima Cooka zemi podporu a přislíbil pomoc.

We’re thinking of all those impacted by the devastating flash floods in the region of Valencia, Spain. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2024