Jak chránit děti před kyberšikanou? Praktické tipy, jak jim zajistit soukromí v online prostoru

Říjen je měsícem evropské kybernetické bezpečnosti a kyberšikana je jedním z nejzávažnějších problémů dnešní doby, kterým mohou děti čelit ve virtuálním prostředí. V České republice se s ní setkalo téměř 30 % dětí školního věku, vysoké procento dětí také sdílí na sociálních sítích citlivé osobní údaje. Ochrana dětí před kyberšikanou je důležité téma, které vyžaduje aktivní přístup rodičů, učitelů a celé společnosti. Jak zjistit, že je vaše dítě obětí kyberšikany a jak se zachovat? Problému je možné předcházet a zabezpečit mobilní zařízení dětí, aby byly lépe chráněné.

Kyberšikana je složitý problém, který vyžaduje pozornost nás všech. Jeden z největších rozdílů mezi klasickou šikanou a kyberšikanou je její dosah. „Kyberšikana může zasáhnout mnohem širší publikum. Agresoři v online světě mají pocit anonymity, což jim dodává odvahu, kterou by v reálném životě neměli,“ zdůrazňuje klinická psycholožka Alica Farkašová a připomíná, že pocit bezpečí dětem pomáhá být mnohem odvážnějšími.

V České republice je kyberšikana bohužel na vzestupu. Podle průzkumu projektu E-Bezpečí z roku 2022, zaměřeného na bezpečnost dětí v online prostředí, přiznalo 27 % dětí, že se setkaly s nějakou formou kyberšikany. Tento trend se zvyšuje i s tím, jak mladší děti začínají používat sociální sítě. Studie zjistila, že jedna ze šesti obětí byla kyberšikanována opakovaně a dlouhodobě.

Má vaše dítě sociální sítě? Tohle udělejte hned

Rodiče by měli dětem pomocí konkrétních příkladů vysvětlit, jaké chování je nevhodné a měli by také mít přehled, na jakých platformách jsou jejich děti aktivní a jaké mají kontakty. „Můžete použít software pro rodičovskou kontrolu, pokud je to nutné. Naučte děti, jak nastavit svůj profil na sociálních sítích a aplikacích tak, aby chránily své osobní údaje a omezily přístup neznámých osob,“ uvádí Ondrej Kreheľ, expert na kybernetickou bezpečnost působící v New Yorku a spoluzakladatel Qubit Conference®.

Rodiče mohou také omezit úroveň obsahu, ke kterému mají jejich děti přístup – hry, aplikace i knihy mají své věkové kategorie. „Mnohé aplikace mají například ve výchozím nastavení povolený přístup k poloze, ale v rámci ochrany soukromí doporučujeme přístup k poloze vypnout, zejména pro fotoaparát, SnapChat, Instagram či hry. Při nastavování telefonu pro vaše dítě doporučuji to nedělat před dětmi, protože jsou velmi vnímavé a mohou si postup zapamatovat. Snadno se pak stane, že vypnou, co jste jim zakázali, a zapnou to, co není potřeba,“ upozorňuje Marie Krahulecová z oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Děti na svých sociálních sítích často zveřejňují citlivé osobní údaje. Z počtu 991 respondentů má 53,9 % z nich na profilu fotografii s jasně rozeznatelnou tváří, 46,9 % příjmení, 28,6 % i skutečný věk (8,5 % vyšší než skutečný), každý desátý uvádí adresu školy (12,3 %), 11 % své telefonní číslo a 5,7 % adresu bydliště,“ uvádí ve své detailní analýze české generace Alpha společnost Elevon.io.

Jaké formy má kyberšikana?

Děti se mohou setkat s různými formami kyberšikany. „Posílání výhružných nebo zastrašujících zpráv, které mohou vyvolat strach nebo úzkost, vytváření falešných profilů na sociálních sítích s cílem manipulovat nebo zneužívat druhé, sdílení nebo manipulace s fotografiemi či videi dítěte bez jeho souhlasu s cílem zesměšnit nebo šikanovat, to vše je kyberšikana. Provokování nebo urážení ostatních dětí prostřednictvím komentářů či zpráv vede k emocionálnímu rozrušení,“ uvádí Marie Krahulecová, spoluzakladatelka Qubit Conference®, která se věnuje pořádání konferencí o kybernetické bezpečnosti. Ta nejbližší se koná v květnu v Praze.

Tyto formy kyberšikany mohou mít vážné důsledky na psychické a emocionální zdraví dětí, a proto je důležité, aby rodiče a učitelé byli informováni o těchto praktikách a věděli, jak jim předcházet a reagovat. Ve své praxi se s kyberšikanou setkávám zpravidla jako se sekundárním problémem, případně až po doporučení školního psychologa,“ uvedla klinická psycholožka Alice Farkašová, která se ve své praxi často setkává s dětmi, které kyberšikanu zažívají. „Oběti kyberšikany prožívají silné pocity hanby a vlastního selhání, proto trvá nějaký čas, než se vůbec někomu svěří,“ vysvětluje.

Co dělat, když vaše dítě zažívá kyberšikanu?

Důsledky kyberšikany na děti jsou různé a závisí na věku a typu šikany, kterou zažívají. Rodiče by měli být vnímaví k náznakům, které mohou naznačovat, že jejich dítě je kyberšikanováno. Změny v chování, jako je uzavírání se před rodinou, vyhýbání se škole nebo náhlé změny ve využívání technologií, by měly být varovným signálem. „Děti se mohou setkat s bolestmi břicha, nespavostí nebo zvýšenou úzkostí. Mohou se cítit ponížené a smutné, což může vést k vážnějším problémům, jako je sebepoškozování,“ varuje psycholožka Alice Farkašová.

Psycholožka radí, že pokud se dozvíte o kyberšikaně, reagujte okamžitě a povzbuzujte děti k zapojení do pozitivních online aktivit, jako jsou vzdělávací hry nebo projekty, které podporují spolupráci a respekt. Sledujte aktuální trendy v digitálním světě a informujte se o nových hrozbách a praktikách, které mohou ovlivnit vaše děti.

