Imerzivní video a open-ear zvuk: dvě technologie, které musíte vyzkoušet!

Pokud čtete tento web, je to s největší pravděpodobností tím, že jste fanouškem moderních technologií a právě dvě poměrně nové technologie, o kterých si myslim, že by neměly nikomu uniknout bych vám rád představil. Je možné, že je již používáte den co den, ale také je možné, že jste se s nimi v praxi ještě nesetkali a za mě je velká škoda je opomíjet, protože jsou tím nejzajímavějším, co v součansé době technologický svět nabízí.

Open-ear audio

Oproti druhé zmíněné technologii je Open-ear mnohem dostupnější a setkat se s ní můžete například u Ray-Ban Meta, řady sluchátek a samozřejmě i zmíněného Vision Pro. Open-ear audio spojuje to nejlepší z poslechu audia přes sluchátka a klasických reproduktorů. Open-ear je technologie, kdy vám hudba hraje přímo do vašich uší bez toho, aniž by se jich cokoli dotýkalo. Zvuk tak typicky vychází z headsetu, nožiček u brýlí nebo sluchátek, která máte na hlavě jako čelenku a uší se nedotýkají. Tato technologie má nevýhodu v tom, že i v případě nejlepších řešení, jaké nabízí Ray-Ban meta nebo Vision Pro, je zvuk stále slyšitelný i pro vaše okolí. Tím však nevýhody končí a začíná to, co dělá tento zvukový projev zcela vyjimečný.

Při použití aplikací jako je Calm nebo sledování nějakých ASMR videí, případně poslechu podcastů, budete mít doslova a do písmene husí kůži a mrazení v zádech. Zvuky totiž jdou přímo do vašich uší v extrémní kvalitě, ovšem bez toho, aniž by cokoli blokovalo vaše uši. Tím vzniká velmi zvláštní pocit, kdy máte kvalitní zvuk bez toho, aniž by něco uši blokovalo a vy si tak užíváte volnost pro uši, ale zároveň zvuk jako ze sluchátek. Open-ear je něco co budete z principu používat doma v soukromí a hodí se například při sledování filmů nebo při již zmíněných aplikacích na relaxaci jako je Calm a podobně. Jendá se však o technologii, kterou rozhodně stojí za to vyzkoušet.

Imerzivní video

Takzvané imerzivní video nebo chceteli prostorové video je formát, který přinesl Apple u Vision Pro. V současné době je jedinou možností jak jej sledovat nějaký ten VR/AR headset jako je Apple Vision Pro nebo Meta Quest a podobně. Zároveň jediným cenově dostupným řešením jak jej zaznamenat jako běžný uživatel je Vision Pro nebo iPhone 15 Pro, případně iPhone 16, respektive iPhone 16 Pro. Vím, že si říkát,e že Vision Pro je předražená blbost, která nemá využití a jsem tne poslední, co by viděl smysl v tom přesvědčovat někoho, aby si Vision Pro pořizoval, když pro něj nemá využití a nadšení. Ovšem pokud máte k dispozici možnost si Vision půjčit nebo si jej vyzkoušet v Apple Store, pak rozhodně vyzkoušejte imerzivní video.

Imerzivní videa jsou něco, co je jen velmi obtížně popsatelné. Jedná se o video, které se odehrává v prostoru 180 stupňů před vaším obličejem a neuvěřitelným způsobem si hraje s hloubou ostrosti.