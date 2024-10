Viděli jste někdy tohle auto? Nedávno jezdilo na Slovensku a sbíralo data pro Apple Maps

Na konci srpna jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple vyslal na Slovensko flotilu vozů pro sběr dat do Apple Maps. Tento sběr sice již před pár dny – konkrétně pak 10. října – skončil, nicméně vzhledem k nutnosti jednou za čas tyto snímky zaktualizovat a doplnit je jasné, že nebude trvat dlouho a vozy Applu se na Slovensko vrátí. A až se tak stane, budete díky tomuto článku vědět, jak přesně vypadají. Slovenský influencer Draho Piok totiž na svém Instagramu zveřejnil video, které právě jeden z vozů pro snímání okolí zachycuje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Drahomír Piok (@draho)

;

Apple sbíral na Slovensku data konkrétně kvůli funkci Look Around, tedy obdobě Street View v podání Googlu. Tuto funkci sice představil již před lety, nicméně dlouho byla doménou jen několika málo států a až v posledních letech jí začal Apple rozšiřovat do více a více zemí ve snaze učinit Apple Maps oblíbenější a využívanější. Nakolik mu v tom rozšíření (nejen) na Slovensku pomůže ale samozřejmě ukáže až čas a to, jak přesné jeho Mapy budou. V minulosti se totiž o žádnou hitparádu nejednalo.