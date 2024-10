Apple chce do konce roku ukončit výrobu Vision Pro! A tím špatné zprávy nekončí

Měl to být hit, ale zatím se jedná spíš o pořádný průšvih. Tak přesně takto by se dal ve zkratce zhodnotit dosavadní životní cyklus headsetu Apple Vision Pro. Přestože se totiž jedná o neuvěřitelně působivý kus technologie, lidé si k němu zatím i vzhledem k ceně nenašli cestu a prognózy analytiků ohledně silných prodejů se tedy alespoň prozatím neplní, ba právě naopak. I samotný Apple má údajně pravidelně snižovat své odhady očekávávaných prodejů, kdy zatímco ještě před startem prodejů měl na letošek údajně v plánu prodat kolem 800 000 jednotek, nyní už má počítat „jen“ s polovinou. A to i přesto, že se již headset prodává nejen v USA, ale i ve spoustě dalších zemí po celém světě. Právě špatné prodeje měly nyní Apple podle několika na sobě nezávislých zdrojů portálu The Information přimět k pozvolnému ukončení výroby produktu do konce letošního roku.

Podle výše zmíněného portálu začal Apple u dodavatelů Vision Pro snižovat pozvolna výrobu headsetů koncem léta s tím, že úplné zastavení výroby by mělo nastat v průběhu listopadu. Vše ale záleží na tom, jak velké skladové zásoby bude mít kalifornský gigant k dispozici. Tato generace Vision Pro totiž ještě není ani zdaleka na konci svého životního cyklu a tak je třeba, aby byla skladem minimálně do doby, než přijde Apple s její druhou generací – tedy, pokud se tak vůbec stane.

Fotogalerie visionOS 2 2 visionOS 2 3 visionOS 2 4 visionOS 2 5 visionOS 2 6 P02 WWDC 24 vision OS 17 Vstoupit do galerie

Skladem si má kalifornský gigant držet po ukončení výroby kolem 500 000 až 600 000 tisíc headsetů, avšak s tím, že sám zřejmě úplně neví, dokdy je třeba zásoby nevyčerpat. Vývoj druhé generace Vision Pro měl totiž nedávno pozastavit ve snaze podpořit co možná nejvíce vývoj levnější verze headsetu, od které však zřejmě taktéž nemá příliš velká očekávání. Své dodavatele měl totiž již Apple informovat o tom, ať počítají s výrobou maximálně 4 miliony kusů levnější verze headsetu po celou dobu jeho životnosti, což je polovina počtu, který Apple oznamoval ještě před uvedením Vision Pro. Zdá se tedy, že ani od levné verze nemá velká očekávání, byť pokud by se mu podařily prodat skutečně 4 miliony kusů za životní cyklus tohoto produktu, dalo by se to vzhledem k prodejnosti Vision Pro považovat za úspěch.

Kdy přesně levnější verze Vision Pro dorazí můžeme sice zatím jen hádat, nicméně podle dřívějších informací se Apple údajně snaží její vývoj hnát dopředu extrémním tempem, aby ji na pulty obchodů dodal co možná nejdříve a pokusil se svůj AR/VR svět co nejvíce a nejdříve rozpohybovat. Překvapením by tedy nebyl už příští rok s tím, že druhá generace Vision Pro by pak mohla v případě úspěchu levnější verze následovat o rok později. Podle dřívějších informací u ní ale má Apple ve výsledku počítat jen s minimem updatů v čele s výkonnějšími čipy. O žádné terno, které by přimělo k upgradu z 1. na 2. generaci se tedy jednat zřejmě nebude. A co si myslíte o Vision Pro a jeho budoucnosti vy?