Apple se všemi způsoby snaží vzkřísit hraní na Vision Pro

Společnost Apple podniká nové kroky, jak oživit zájem o svůj headset Vision Pro, který zatím sklízí spíše vlažné přijetí. Jedním z těchto kroků je překvapivá otevřenost vůči open-source komunitě: inženýři Applu nabídli pomoc s integrací podpory pro Vision Pro do herního enginu Godot. Ten je zdarma, open source a představuje alternativu k populárním enginům jako Unity nebo Unreal Engine.

Jeden z členů týmu vývoje VisionOS se na platformě GitHub nechal slyšet, že Apple chce aktivně pomoci s přidáním podpory pro visionOS do Godotu. Konkrétním cílem je vytvoření VR pluginu, který by umožnil nativní běh her a aplikací ve Vision Pro. Apple již na projektu spolupracuje a zavázal se pokračovat v jeho rozvoji podle zpětné vazby komunity.

„Jsme opravdu nadšení z toho, že můžeme spolupracovat s komunitou Godotu na podpoře visionOS. Snažili jsme se dodržet kódovací standardy Godotu a udržet vysokou úroveň našich příspěvků. Jsme připraveni reagovat na podněty a upravit naše pull requesty dle připomínek,“ uvedl.

Apple už přispěl několika zásadními změnami a přiznává, že některé pull requesty (PRs) jsou většího rozsahu. Přesto zdůrazňuje, že se snaží o co největší kompatibilitu a modularitu.

Headset Vision Pro byl s velkou pompou představen jako revoluční zařízení pro rozšířenou a virtuální realitu, ale realita na trhu je zatím střídmá. Vysoká pořizovací cena a nedostatek dostupného obsahu vedly ke slabým prodejům i opadajícímu zájmu ze strany uživatelů. Apple si proto uvědomuje, že bez silné podpory vývojářské komunity nemá zařízení šanci na dlouhodobý úspěch.

Spolupráce s Godotem je tak součástí širší strategie, jak přitáhnout nové tvůrce a nabídnout jim jednoduché, bezplatné nástroje pro tvorbu her a zážitků přímo na platformě visionOS. Godot navíc umožňuje vývoj pro více platforem (PC, mobily, web atd.), což může usnadnit přechod a přizpůsobení již existujících her pro Vision Pro.